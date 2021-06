Le OnePlus Nord CE 5G est désormais officiel à partir de 299 euros

Comme on pouvait s’y attendre après les multiples rumeurs et teasing, OnePlus vient de lever le voile sur le nouveau OnePlus Nord CE 5G. Ce smartphone avec un nom à rallonge est simplement le OnePlus Nord Core Edition, une ramification supplémentaire à la gamme Nord initiée avec le OnePlus Nord l’année dernière. Comme vous pouvez l’imaginer le prix de cette nouvelle variante est extrêmement attractive, puisque le smartphone arrive sur le marché pour la modique somme de 299 euros.

L’idée est que ce OnePlus Nord CE rivalise pleinement avec les smartphones de milieu de gamme de Samsung et Xiaomi. « Le OnePlus Nord CE 5G confirme notre volonté de proposer des technologies de pointe dans le monde entier », déclare Pete Lau, le fondateur et CEO de OnePlus. « L’esprit Never Settle nous incite à offrir une meilleure expérience que ce qui est disponible dans n’importe quel segment de prix. Le Nord CE est le dernier-né de la gamme de produits OnePlus Nord et garantit une expérience exceptionnelle au quotidien avec la qualité OnePlus que les utilisateurs apprécient tant. »

Du côté des spécifications, le OnePlus Nord CE va se vanter d’un magnifique écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz – un taux que l’on retrouve dans la plupart des fleurons sur le marché, d’une résolution full HD+ et d’un ratio 20:9. Sous le capot, le smartphone va se vanter du processeur Snapdragon 750G de Qualcomm, couplé à un GPU Adreno 619, d’un stockage UFS 2.1 d’une capacité de 128 Go ou 256 Go, et d’une mémoire vive (RAM) de 8 Go ou 12 Go LPDDR4X.

Pour la photo, le smartphone est équipé d’un système à triple caméra avec un capteur principal de 64 mégapixels. Il s’agit d’un capteur 7P avec une ouverture f/1.79 et EIS. Pour le reste de la configuration, on retrouve capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels à ouverture f/2.25 et EIS, et enfin un capteur monochrome de 2 mégapixels à ouverture f/2.4. En façade on retrouve un capteur de 16 mégapixels à ouverture f/2.4.

La taille de sa batterie est de 4 500 mAh, ce qui devrait assurer une grande autonomie pour le smartphone de milieu de gamme. Il sera également compatible avec la recharge rapide Warp Charge 30T Plus qui permet de passer de 0 à 70 % en 30 minutes.

299, 329 et 399 euros

Le smartphone tournera sous OxygenOS, une surcouche basée sur Android 11. OxygenOS 11 apporte des améliorations significatives à des fonctionnalités appréciées telles que Dark Mode, Zen Mode et un nouvel affichage Always On Display (AOD). En outre, OxygenOS 11 a été optimisé pour être utilisé à une main, grâce à des commandes tactiles repositionnées et à un design simple mais audacieux.

Côté prix, le OnePlus Nord CE 5G arrive donc sur le marché à 299 euros pour le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage dans le coloris Charcoal Ink, 329 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage dans les coloris Blue Void et Charcoal Ink, et enfin à 399 euros pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour les coloris Blue Void et Charcoal Ink.