Avant Windows 11, voici une vidéo de 11 minutes de Microsoft sur le son de démarrage de Windows

Parmi ces indices, citons l’événement qui débutera à 11 h (heure locale) et l’invitation à l’événement qui comporte une fenêtre créant une ombre dont le contour ressemble beaucoup au chiffre 11. Les dirigeants de Microsoft ont annoncé la « prochaine génération de Windows » pendant des mois, et il est clair, d’après cette dernière vidéo, que ces teasers vont continuer dans les semaines à venir.

Bien que ce soit encore énigmatique, on peut penser qu’il s’agit là du nouveau son de démarrage pour Windows 11, ou, quel que soit le nom de la prochaine version de Windows. Microsoft a récemment fait allusion à « une nouvelle version de Windows » et a laissé entendre à plusieurs reprises qu’elle pourrait en fait s’appeler Windows 11.

Microsoft serait-elle de nouveau en train de teaser Windows 11 ? Possible. Dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube, Microsoft a publié une collection de 11 minutes de sons de démarrage de différentes versions de Windows . Ils sont tous ralentis de 4 000 %, et Microsoft positionne cette vidéo comme un moyen de se détendre pour ceux qui sont bien trop excités par l’événement Windows du 24 juin.