Le chargeur de la Galaxy Watch 4 peut ne pas être inclus dans la boîte

Bien que les smartwatches de Samsung aient toujours été populaires en tant que telles, la Galaxy Watch 4 est encore plus attendue depuis la Google I/O 2021 du mois dernier. C’est là que la collaboration entre les deux entreprises a été officiellement annoncée, ce qui conduirait à ce que les plateformes wearables des deux entreprises finissent par ne faire qu’un. Le fait que la Galaxy Watch 4 fonctionnera sous Wear OS pourrait déjà être une raison suffisante pour se réjouir, mais certains éléments d’information pourraient en décevoir plus d’un en raison de ce que Samsung pourrait retirer.

En dehors de Wear OS, de nombreux détails concernant la Galaxy Watch 4 et une éventuelle Galaxy Watch Active 4 sont encore absents à ce jour. On ne sait pas non plus si les smartwatches utiliseront une puce Qualcomm Snapdragon Wear ou un processeur Samsung Exynos, mais certains détails apparaissent maintenant, notamment sur leurs batteries et leur charge.

91mobiles a découvert des certifications pour les smartwatches SM-R865F et SM-R860 qui les listent comme ayant des batteries de 247 mAh. C’est à peine plus grand que la batterie de 240 mAh de la Galaxy Watch 3, ce qui signifie qu’il y a à peine une amélioration sur ce front.

Cela dit, le passage de Tizen à Wear OS pourrait apporter quelques améliorations dans l’efficacité de la batterie pour rendre une plus grande batterie inutile.

Bien que cette information ne semble pas surprenante, la découverte de MyFixGuide le pourrait.

Une réelle problématique

Le listing de ce qui est présumé être deux Galaxy Watch 4 et deux Galaxy Watch Active 4 indique qu’ils ne seront pas livrés avec des chargeurs dans la boîte. Cette décision serait conforme à la suppression par Samsung des chargeurs dans les boîtes du Galaxy S21, mais la situation est très différente avec les smartwatches.

Contrairement aux smartphones, les chargeurs des smartwatches ne sont pas vraiment compatibles les uns avec les autres. À moins que Samsung ne présente une nouvelle méthode de charge de la Galaxy Watch 4, les acheteurs pourraient être contraints d’acheter un chargeur distinct, ce qui est une bonne nouvelle pour Samsung, mais pas pour les consommateurs.