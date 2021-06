L’iPhone 13 Pro et Pro Max pourrait se vanter d’une teinte noire mate

En outre, la source a également fait écho aux précédentes rumeurs selon lesquelles l’ensemble de la gamme d’iPhone 13 bénéficierait de la stabilisation par déplacement du capteur . Cela devrait améliorer la stabilisation de la caméra, permettant des photos plus nettes, mais cette source ajoute que cela fonctionnera apparemment dans toutes les résolutions et fréquences d’images, et pourrait également permettre le suivi du sujet.

Selon EverythingApplePro sur YouTube, la teinte noire mate (qui sera apparemment exclusive à l’iPhone 13 Pro et Pro Max) sera beaucoup plus sombre que la teinte graphite dans laquelle vous pouvez obtenir la gamme iPhone 12 Pro.

La couleur la plus probable de la gamme d’iPhone 13 dont nous avons entendu parler jusqu’à présent est le noir mat, car de multiples sources l’ont mentionné, et nous avons maintenant davantage de détails sur la façon dont le futur flagship à la pomme croquée pourrait ressembler.