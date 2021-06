WhatsApp pourrait bientôt vous appeler pour vérifier votre compte

Une fois qu’elle sera prête à être déployée, la fonction Flash Calls ne sera disponible que sur WhatsApp pour Android et sera probablement facultative. De plus, à part la comparaison des numéros de téléphone sur votre appareil, WhatsApp n’utilisera pas votre historique d’appels à d’autres fins.

Il convient de mentionner que vous devrez donner à l’application l’accès à vos journaux d’appels et lui donner l’autorisation de passer et de gérer des appels téléphoniques sur votre appareil. Et comme Apple ne dispose pas d’une API publique pour lire l’historique des appels, la fonctionnalité ne sera malheureusement pas disponible pour les utilisateurs d’iOS.

Aujourd’hui, si vous changez de smartphone et essayez de vous connecter à votre compte WhatsApp sur le nouvel appareil, vous savez peut-être que WhatsApp vous demande un OTP (One Time Password) pour vérifier votre identité. Cependant, une nouvelle fonctionnalité intitulée « Flash Calls » a récemment été repérée dans la dernière version bêta de WhatsApp. Elle vous donne la possibilité de vérifier votre compte WhatsApp en utilisant des appels téléphoniques .