Comment regarder la WWDC 2021 d’Apple et à quoi s’attendre ?

Le coup d’envoi de la conférence mondiale des développeurs d’Apple, ou WWDC 2021, est prévu cette année pour ce lundi 7 juin. Comme les récentes conférences de développeurs de ses rivaux Google et Microsoft, la WWDC 2021 sera un événement virtuel cette année en raison de la pandémie mondiale en cours.

La bonne nouvelle pour les développeurs, les fans et les adeptes d’Apple est que le passage à une vitrine virtuelle signifie que vous pouvez regarder gratuitement le discours principal et les sessions de développement d’Apple, ce qui représente une réduction considérable par rapport au billet habituel de 1 599 dollars pour la conférence en personne.

Il y a de quoi être enthousiaste cette année, alors n’oubliez pas de revenir regarder la conférence ce soir.

Comment regarder la WWDC 2021 ?

Le coup d’envoi de la WWDC est prévu pour le 7 juin à 19 heures, heure française. Les années précédentes, Apple a permis aux fans de suivre sa keynote sur YouTube, et vous pouvez suivre la chaîne YouTube d’Apple cette année encore.

Cependant, le meilleur moyen d’obtenir toutes les informations sur la WWDC d’Apple est de suivre la page dédiée aux événements d’Apple, où la société intégrera également le direct de la présentation de la conférence principale de cette année. Les personnes intéressées par le direct d’Apple peuvent se rendre sur le portail des événements spéciaux d’Apple, qui vous donnera la possibilité d’ajouter la présentation de la WWDC à votre agenda.

Le direct sera également disponible sur l’application TV d’Apple sur le matériel Apple et sur le site Web Apple Developer si vous êtes un développeur enregistré.

Ce que vous pouvez attendre de la WWDC 2021

La WWDC est généralement consacrée aux logiciels Apple, et cette année ne sera pas différente. Apple annoncera probablement les prochaines révisions des systèmes d’exploitation de certaines de ses plus grandes plateformes, notamment iOS, iPadOS, macOS, watchOS et bien d’autres.

Avec ces versions, Apple pourrait une fois de plus redoubler d’efforts en matière de protection de la vie privée après le lancement de la fonction de suivi de transparence des apps qui a fait ses débuts dans iOS 14. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, un nouveau menu de confidentialité pourrait arriver dans iOS 15, ainsi que des changements dans la façon dont les notifications sont affichées et gérées. La société travaillerait également sur une refonte de sa plateforme iMessage, et son application Santé pourrait avoir la possibilité de suivre l’alimentation, ce qui la rendrait compétitive avec des applications tierces comme MyFitnessPal.

Sur la tablette, iPadOS pourrait apporter une refonte visuelle significative à l’iPad. Avec iPadOS 15, les utilisateurs pourraient enfin être en mesure de placer des widgets n’importe où sur l’écran d’accueil, ce qui en ferait un bureau plus polyvalent pour vos besoins informatiques.

Et pour ceux qui ont besoin d’un ordinateur de bureau pour leurs besoins informatiques, le Mac recevra un changement d’OS surprenant. Après avoir conservé la marque OS X pendant des années, Apple est passé à macOS 11 avec le lancement de Big Sur. Cette année, la plateforme passe à 12. On ne sait pas trop à quoi s’attendre cette année, mais contrairement au passage à macOS 11 l’année dernière, le passage à macOS 12 cette année pourrait être une version mineure, selon Bloomberg.

De nouveaux MacBook Pro ?

Cependant, pour les propriétaires de Mac, la grande nouvelle sera le nouveau matériel. Bien que les annonces de matériel soient rares lors de la conférence des développeurs d’Apple, centrée sur les logiciels, la rumeur veut que de nouveaux modèles de MacBook Pro soient présentés lors du salon de cette année.

Avant la WWDC, les rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait dévoiler de nouveaux modèles MacBook Pro avec des écrans de 14 et 16 pouces. Contrairement à un nounveau MacBook Pro 13 de pouces et équipé du processeur Apple M1, lancé à la fin de l’année dernière, les nouveaux MacBook Pro devraient présenter des changements de design significatifs. Il a été suggéré qu’Apple pourrait supprimer la Touch Bar en faveur de touches de fonction plus traditionnelles avec cette refonte, ramener les ports de charge HDMI et MagSafe, et réintroduire un lecteur de carte SD.

Selon Bloomberg, les nouveaux ordinateurs portables pourraient être équipés d’un nouveau processeur Apple M1X, doté d’une conception de processeur hétérogène à 10 cœurs avec 8 cœurs à haute performance et 2 cœurs à haute efficacité, et un GPU intégré avec 16 ou 32 cœurs pour la partie graphique.