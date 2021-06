Microsoft apporte le chiffrement de bout en bout à Teams

De plus amples informations sur le déploiement du chiffrement E2E devraient être fournies dans un proche avenir, à mesure que nous approchons de la date de sortie officielle, Microsoft étant susceptible de publier une annonce détaillée expliquant qui en bénéficie et comment tout cela fonctionne.

“Le travail hybride nécessitera un nouveau modèle de fonctionnement. C’est pourquoi nous avons conçu Teams comme une couche d’organisation pour toutes les façons de travailler, d’apprendre et de collaborer. Teams compte désormais plus de 145 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, soit près du double d’il y a un an“, a déclaré le PDG Satya Nadella lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2021.

“Teams prendra en charge une option permettant d’utiliser le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les appels VoIP Teams ad hoc 1:1, offrant ainsi une option supplémentaire pour mener des conversations en ligne sensibles. Pour répondre aux exigences de sécurité et de conformité des clients, le service informatique aura le contrôle total de ceux qui peuvent utiliser E2EE dans l’organisation“, explique Microsoft, ajoutant que le chiffrement E2E serait disponible sur le bureau, Android et iPhone.