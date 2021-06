WWDC 2021 : Apple prépare le MacBook Pro 14 et le MacBook Pro 16 pouces

La Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple n’est plus qu’à quelques jours de son ouverture, et nous venons peut-être de recevoir un indice important sur ce qui nous attend. Selon Daniel Ives, analyste du secteur, Apple dévoilera de nouvelles versions du MacBook Pro 14 pouces et du MacBook Pro 16 pouces lors de la WWDC 2021. Ce n’est pas rien.

Plus précisément, la note de recherche de Ives indique qu’Apple présentera les mises à jour habituelles d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS, mais qu’elle a également « quelques surprises » dans ses cartons. L’une de ces surprises, selon lui, est l’annonce des nouveaux MacBook.

En ce qui concerne le MacBook Pro de 14 pouces, les rumeurs ont été très nombreuses ces derniers mois. Comme son nom l’indique, l’écran devrait passer de 13 à 14 pouces de diamètre grâce à l’utilisation de bords plus fins. Il pourrait présenter un design à bords plats comme l’iPad Pro, un retour du MagSafe aux côtés d’une plus grande variété de ports, et un écran plus lumineux et plus contrasté.

On en sait beaucoup moins sur le prochain rafraîchissement du MacBook Pro de 16 pouces, bien que l’on s’attende à ce qu’il passe aux puces Apple Silicon, car il est toujours bloqué sur des processeurs Intel moins performants. Actuellement, c’est le seul modèle de MacBook qui n’utilise pas les propres puces d’Apple.

Cependant, l’analyse d’Ives doit être prise avec des pincettes, car il suggère que les deux MacBook seront équipés de la puce Apple M1. Cela semble étonnant étant donné que Apple est connu pour travailler sur des puces beaucoup plus impressionnantes qui sont sur le point d’être commercialisées. En particulier, le MacBook Pro de 16 pouces est sûrement la cible pour une puce améliorée, car il s’agit de l’ordinateur portable phare d’Apple et a traditionnellement été équipé de ses pièces haut de gamme.

Apple prévoit plus grand pour 2022 et 2024

Apple serait en train de préparer la prochaine génération de sa gamme Apple Silicon, provisoirement appelée M1X ou M2, et c’est une puce beaucoup plus probable pour les deux nouveaux modèles de MacBook Pro. En fin de compte, le spectacle de la WWDC le 7 juin révélera si les prédictions d’Ives étaient exactes.

Par ailleurs, la note de recherche d’Ives a fourni quelques détails sur l’iPhone 13, affirmant qu’il sera doté d’une capacité de stockage pouvant atteindre 1 To. Il a également déclaré qu’Apple pourrait annoncer ses lunettes de réalité augmentée, soi-disant appelées Apple Glass, lors de la WWDC 2022, et que l’Apple Car suivrait en 2024.