Google, Apple, Microsoft et Mozilla travaillent ensemble pour améliorer les extensions de navigateur

Espérons que nous serons bientôt en mesure d’obtenir de meilleures extensions pour nos navigateurs Mac et Windows, et tout le reste.

« En utilisant le modèle d’extensions existant et les API prises en charge par Chrome, Microsoft Edge, Firefox et Safari comme base, nous allons commencer par travailler sur une spécification. Notre objectif est d’identifier un terrain d’entente, de rapprocher les implémentations et de tracer une voie pour l’évolution future », a écrit l’équipe du W3C dans l’article de l’annonce.

L’objectif du WebExtensions Community Group (WECG) est de faciliter la création d’extensions par les développeurs . Pour y parvenir, les fournisseurs de navigateurs participants veulent spécifier un modèle cohérent de fonctionnalités, d’API et de permissions par le biais de cette communauté. Le WECG souhaite également améliorer la fiabilité globale des extensions en définissant une architecture qui améliore les performances et la sécurité.

Les extensions de navigateur sont incontestablement utiles aux utilisateurs, qu’il s’agisse d’extensions pour Chrome, de modules complémentaires pour Firefox ou d’extensions pour Safari. Cependant, leur développement sur différents navigateurs est souvent un casse-tête pour les développeurs. Pour tenter de normaliser les extensions de navigateur, les principaux géants de la technologie dans le domaine des navigateurs, notamment Google, Apple, Microsoft et Mozilla, se sont réunis pour former le WebExtensions Community Group (WECG).