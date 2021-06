Le cadre photo IKEA Symfonisk est une enceinte Sonos déguisée

by

by

La marque suédoise de meubles IKEA jouit à la fois de la popularité et de la notoriété de son design minimaliste, de son montage DIY et, plus récemment, de son intégration aux technologies IoT.

Contrairement aux fabricants de produits pour la maison connectée, IKEA incorpore des fonctions connectées à Internet de manière élégante et parfois bizarre. Sa dernière tentative pourrait être de vous vendre un cadre photo IKEA Symfonisk qui n’est pas vraiment un cadre photo, mais plutôt un objet d’art déco qui loge une enceinte Sonos invisible à l’intérieur du cadre.

Cet art déco Sonos aux couleurs d’IKEA est apparu en avril dernier dans les teasers d’une nouvelle collaboration entre le fabricant de meubles et le fabricant d’enceintes connectées. Bien sûr, ce n’est pas la première fois que les deux entreprises travaillent ensemble, mais ce cadre photo Symfonisk pourrait bien être le plus étrange de tous. Mais, il s’inscrit aussi parfaitement dans la volonté d’IKEA de faire en sorte que la technologie se fonde dans le reste de votre mobilier.

La page produit, qui a été retirée — mais accessible en cache depuis ce lien, ne comporte pas beaucoup d’éléments visuels, ce qui est ironique pour un produit censé être un cadre photo artistique. Tout ce que les visiteurs pourront voir est une section du cadre ainsi que la surface au milieu. Les clients pourront choisir entre « diverses façades interchangeables », ce qui suggère qu’une gamme de styles artistiques différents ornera la façade des appareils, qui semble faire office de grille d’enceinte.

À en juger par cela, il ne semble pas s’agir d’un véritable cadre dans lequel vous pouvez placer vos propres photos, ce qui pourrait limiter l’attrait de l’enceinte — à moins qu’IKEA ne propose une sélection très diversifiée d’images parmi lesquelles choisir.

Une annonce le 14 juin

Le cadre photo Symfonisk est en fait une enceinte Wi-Fi sous une forme plutôt inhabituelle. Avec le nom de Sonos dessus, il y a une certaine garantie de qualité sonore et, plus important encore, de connectivité sans fil avec les sources audio. Ce n’est pas explicitement indiqué, mais The Verge affirme que la technologie AirPlay 2 est prise en charge.

Pour un prix de 199 dollars, vous pourriez probablement opter pour une meilleure enceinte Sonos ou un haut-parleur offrant davantage de fonctionnalités. Il a été dit que Sonos et IKEA travaillent également sur une nouvelle lampe de table Symfonisk, mais aucun détail supplémentaire n’a encore été révélé à ce sujet. Selon la rumeur, le cadre photo Symfonisk et la nouvelle lampe de table seront officiellement dévoilés le 14 juin.