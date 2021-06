Les spécifications du successeur du Snapdragon 888 de Qualcomm ont été dévoilées

Bien que Qualcomm ait annoncé son SoC Snapdragon 888 à la fin de l’année dernière, la société a du mal à livrer le processeur aux fabricants, en raison de la pénurie mondiale de puces. Cependant, cela n’empêche pas le fabricant de puces de travailler sur son processeur premium de nouvelle génération. Et maintenant, nous avons des preuves qui montrent que le successeur du Snapdragon 888 de Qualcomm sera doté de la nouvelle technologie V9 d’ARM et sera basé sur l’architecture de 4 nm.

La fuite concernant le prochain SoC haut de gamme de Qualcomm provient du célèbre informateur Evan Blass. Il a récemment partagé un tweet avec les composants clés qui feront le prochain chipset SM8450. On peut supposer qu’il s’agit du processeur Snapdragon 888 portant le numéro de référence SM8350 de Qualcomm.

D’après le tweet de Blass, le prochain chipset mobile Snapdragon sera doté d’un modem Snapdragon X65 5G Modem-RF et sera basé sur le processus 4 nm. Le CPU dont on parle contiendra également les cœurs Kryo 780 de Qualcomm qui seraient « construits sur la technologie Arm Cortex V9 », qui a été annoncée plus tôt cette année.

« SM8450 is Qualcomm’s next-gen premium system-on-chip (SoC). It has an integrated Snapdragon X65 5G Modem-RF system. It is fabricated on a 4nm process. » pic.twitter.com/u1GXMhOWBf —Evan Blass (@evleaks) June 3, 2021

Les premiers CPU conçus avec ladite technologie étaient les Cortex-X2, Cortex-A710 et Cortex-A510. On s’attend donc à ce que le processeur Snapdragon de nouvelle génération comporte ces trois cœurs de processeur dans un design 1 x 3 x 4 (1 x Cortex-X2, 3 x Cortex-A710 et 4 x Cortex-A510).

En outre, le successeur du Snapdragon 888 sera également doté du GPU Adreno 730. En outre, le chipset sera livré avec un processeur de signal d’image (ISP) Spectra 680 amélioré par rapport à l’ISP Spectra 580 du Snapdragon 888.

Aucune information sur la disponibilité

Outre ces détails, la fiche technique mentionne également que le futur processeur prendra en charge le sous-système FastConnect 6900 Bluetooth LE de Qualcomm, la RAM LPDDR5 à quatre canaux, le processeur vidéo Adreno 665 et le processeur d’affichage Adreno 1195.

En ce qui concerne le lancement et la disponibilité du chipset, aucune information n’est disponible pour l’instant. Quoi qu’il en soit, on peut espérer que ce nouveau processeur Snapdragon est aussi prometteur qu’il en a l’air, car il est susceptible d’alimenter la plupart des autres flagships Android au moins dans la première moitié de l’année prochaine.