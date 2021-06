by

by

Le nouvel iPad Pro serait doté d’un système de recharge sans fil et d’une coque en verre

Le nouvel iPad Pro serait doté d'un système de recharge sans fil et d'une coque en verre

Apple travaille sur une nouvelle version de l’iPad Pro doté de la recharge sans fil, selon un nouveau rapport de Bloomberg. Pour profiter pleinement de cette technologie, Apple passerait à un dos en verre pour les nouveaux modèles, au lieu d’une coque en aluminium que l’on retrouve à l’arrière de tous les iPad sortis jusqu’à présent.

L’iPad est devenu un élément de plus en plus important du portefeuille d’Apple au cours de l’année écoulée, car les gens ont cherché de nouveaux moyens de travailler, d’étudier et de se divertir à la maison pendant les périodes de confinement de la COVID-19. Les ventes d’iPad ont bondi de 43 % au cours des 6 derniers mois de 2020 par rapport à l’année précédente. Les gains se sont poursuivis au cours des 3 premiers mois de 2021, lorsque les tablettes ont généré 7,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 79 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

La société de Cupertino, en Californie, prévoit de sortir le nouvel iPad Pro en 2022 et l’iPad mini plus tard cette année, selon des personnes ayant connaissance du dossier. Le principal changement de conception testé pour l’iPad Pro est l’adoption d’un dos en verre au lieu de l’actuel boîtier en aluminium. L’iPad mini mis à jour devrait avoir des bords d’écran plus étroits, tandis que la suppression de son bouton d’accueil a également été testée.

Apple serait en train de tester un système de charge magnétique pour le nouvel iPad Pro, analogue au connecteur MagSafe introduit avec la gamme de smartphones d’iPhone 12 l’année dernière. Apple pourrait également inclure la recharge sans fil inversée dans le nouvel iPad Pro, selon le rapport, ce qui permettrait à l’iPad de servir lui-même de point de recharge sans fil.

Le travail de développement d’Apple sur le nouvel iPad Pro en est encore à ses débuts, et les plans de la société pourraient changer ou être annulés avant le lancement de l’année prochaine, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées pour discuter de questions internes. Une porte-parole d’Apple a refusé de commenter. Apple vient seulement de sortir le nouvel iPad Pro doté de la puce Apple M1 avec son écran Mini LED, et le modèle de recharge sans fil ne serait pas prêt avant l’année prochaine.

Un nouvel iPad mini en 2021

Cependant, Bloomberg affirme également que Apple sortira un nouvel iPad mini en 2021 avec des bords d’écran plus étroits. Il n’est pas clair s’il passe à la technologie Face ID comme l’iPad Pro ou au Touch ID sur le bouton d’alimentation comme l’iPad Air — le rapport de Bloomberg précise seulement que « la suppression de son bouton d’accueil a également été testée ».

Parallèlement au nouvel iPad mini, Apple prévoirait également de sortir une version plus fine de l’iPad de 10,2 pouces. Les deux produits devraient être commercialisés vers la fin de l’année.