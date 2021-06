OnePlus Tag : un dispositif de suivi pour rivaliser avec le AirTag et le SmartTag ?

Cependant, le dépôt de brevet laisse entendre que OnePlus pourrait lancer le dispositif plus tôt que tard pour rivaliser avec ses concurrents. De plus, le marché des dispositifs de suivi basés sur la technologie Bluetooth n’en est qu’à ses balbutiements, donc si l’entreprise fixe le bon prix pour son produit, elle pourrait potentiellement battre ses rivaux.

Maintenant, bien que le brevet ne révèle pas grand-chose sur l’appareil, nous pouvons nous attendre à ce que le OnePlus Tag soit en concurrence avec AirTag et ses alternatives. Si c’est le cas, le dispositif sera livré avec des caractéristiques similaires à l’AirTag d’Apple et le SmarTag de Samsung.

Compte tenu de la popularité des trackers Bluetooth sur le marché, plusieurs géants de la technologie, dont Samsung et Apple, ont pris le train en marche. Ils ont lancé leurs propres traceurs d’objets, à savoir Galaxy SmartTag et AirTag respectivement, plus tôt cette année. Maintenant, un récent dépôt de brevet suggère que OnePlus prévoit également de lancer son propre dispositif de suivi d’articles basé sur Bluetooth, judicieusement appelé OnePlus Tag .