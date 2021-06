Les Nanoleaf Elements ressemblent à des panneaux lumineux connectés en bois

by

Nanoleaf est connu depuis longtemps pour ses innovants panneaux lumineux décoratifs aux couleurs vives. La société a gagné une place sur le mur de presque tous les streamers Twitch, mais la dernière version s’adresse davantage aux personnes plus rustiques.

Nanoleaf Elements est la toute nouvelle expérience d’éclairage de Nanoleaf, conçue pour ressembler à des carreaux de bois naturel. Elle suit un design hexagonal mais conserve le système modulaire de Nanoleaf afin que les utilisateurs puissent créer des designs personnalisés sur leurs murs. L’idée est que, même lorsque les lumières sont éteintes, Nanoleaf Elements servira d’œuvre d’art dans votre maison.

En effet, la nouvelle ligne Elements y parvient grâce à un placage semblable à du bois qui permet à la lumière de briller lorsqu’elle est allumée, mais qui n’a pas l’air terne lorsque la lumière n’est pas utilisée.

Ce n’est pas seulement une nouvelle forme et un nouveau style qui distinguent les Elements. Nanoleaf a mis en place des effets de lumière dynamiques qui permettent à chaque sommet du panneau lumineux de s’illuminer indépendamment des autres. Cela crée un mouvement plus organique analogue à celui des braises dans la cheminée, offrant une lumière plus chaude parfaite pour se détendre le soir ou se relaxer après une longue journée.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent également contrôler chaque coin des hexagones pour créer des scènes vraiment personnalisées. Vous pouvez régler chaque coin à une température de couleur différente et tirer pleinement parti des panneaux rétroéclairés pour créer un effet de double éclairage.

Il n’y a pas d’options de couleur sur les Nanoleaf Elements. Au lieu de cela, la lumière passe du blanc froid au blanc chaud, avec une température de couleur comprise entre 1500K et 4000K. Il existe 11 scènes d’éclairage prédéfinies, dont le nouveau mouvement “organique”. Bien sûr, vous pouvez parcourir l’onglet Découvrir de l’application Nanoleaf pour trouver des milliers de scènes RVB existantes – chacune d’entre elles sera recalibrée en éclairage blanc.

Les fonctions classiques de Nanoleaf auxquelles vous vous attendez sont également présentes, notamment la synchronisation de la musique rythmique, les horaires, les capacités tactiles et l’éclairage circadien. Vous pouvez régler les panneaux pour qu’ils s’ajustent tout au long de la journée en fonction des rythmes naturels de votre corps ou vous réveiller avec des effets lumineux doux dès le matin.

Beaucoup plus adapté à Monsieur tout le monde

Les Nanoleaf Elements sont disponibles dans un kit Smarter Kit comprenant sept panneaux lumineux, ainsi que dans des packs d’extension contenant chacun trois panneaux lumineux. Les Nanoleaf Elements sont disponibles dès aujourd’hui au prix de 229,99 euros pour le Smarter Kit et de 79,99 euros par pack d’extension.

Avec ce nouveau design, il semble que Nanoleaf tente de rendre son produit plus accessible dans un plus grand nombre de foyers, car le placage en bois et l’absence d’effets lumineux RVB complets ont moins l’air d’une boîte de nuit que les produits précédents.