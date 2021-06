La mise à jour du AirTag d’Apple vise à dissiper les craintes de harcèlement

by

Apple prévoit de mettre à jour les AirTags afin d’accélérer les avertissements pour les personnes qui ne savent pas qu’elles sont suivies, tandis qu’une application Android est en cours de développement pour apporter des alertes améliorées aux utilisateurs non iPhone.

Lancés au début de l’année, les AirTags constituent l’entrée d’Apple sur le marché des traceurs personnels, dont on parle depuis longtemps, et sont destinés à aider à retrouver des clés, des sacs et d’autres objets. Cependant, des inquiétudes ont été exprimées quant aux implications potentielles sur la vie privée.

Les dispositifs de suivi de la taille d’une pièce de monnaie sont conçus pour être traqués depuis l’application Localiser de l’iPhone et d’autres appareils Apple. Avec les modèles d’iPhone les plus récents, l’application comprend une flèche directionnelle qui indique la bonne direction et tire parti de la radio à bande ultra-large (UWB). Entre-temps, en vérifiant anonymement leur emplacement par d’autres appareils Apple dans la nature, le réseau Localiser en général aide à localiser les objets manquants au-delà de la portée Bluetooth.

Si les tests, dont le mien, ont généralement salué les AirTags pour leur facilité d’utilisation et leur commodité, les inquiétudes quant à la manière dont les trackers pourraient être utilisés de manière infâme se sont également répandues. Comme ils ont été lancés, les AirTags émettent des bruits après avoir été utilisés pour suivre quelqu’un d’autre pendant trois jours. Ainsi, si quelqu’un glisse le traceur dans votre sac ou votre poche, vous recevrez un signal sonore pour attirer votre attention.

Cependant, trois jours ont été jugés trop longs par beaucoup, et maintenant Apple modifie la situation. La société prévoit de faire « sonner » l’AirTag à un moment aléatoire entre 8 et 24 heures, a déclaré Apple à CNET. 8 à 24 heures, c’est encore beaucoup de temps pour être suivi sans le savoir, mais il est bon de voir qu’Apple commence au moins à répondre à certaines des préoccupations des gens.

Une application Android très attendue

En attendant, il y aura également une application Android, qu’Apple prévoit de lancer plus tard dans l’année. Elle apportera des fonctionnalités qui, pour l’instant, sont exclusives à l’iPhone, comme les notifications pop-up lorsqu’un AirTag non enregistré se trouve à proximité. Sans cela, les utilisateurs d’Android doivent attendre que le AirTag émette un bruit avant de le repérer.

On ne sait pas encore quelles seront les autres fonctionnalités de l’application AirTag pour Android, ni si elle sera uniquement conçue pour signaler un traceur malveillant. Actuellement, les utilisateurs d’Android n’ont aucun moyen de repérer un AirTag, contrairement aux utilisateurs d’iPhone. Toutefois, si le AirTag a été enregistré comme perdu, il suffit de faire passer un tracker trouvé contre le lecteur NFC d’un smartphone pour qu’une page Web affichant les coordonnées de la personne à qui il appartient s’affiche.

Les paramètres de sécurité et de confidentialité restent les mêmes

En outre, les paramètres de sécurité et de confidentialité restent les mêmes qu’auparavant : les codes d’identification des AirTags font l’objet d’une rotation fréquente, et même si votre iPhone ou un autre appareil Apple est utilisé pour aider à enregistrer un AirTag dans la nature sur le réseau Localiser, vous n’en saurez rien. De même, ceux qui recherchent leur AirTag ne verront pas si c’est votre appareil qui était le plus proche de lui en dernier lieu, afin qu’il puisse s’enregistrer.

Les AirTags commenceront à recevoir la nouvelle mise à jour logicielle à partir d’aujourd’hui, le micrologiciel étant envoyé automatiquement lorsqu’ils sont à portée d’un iPhone.