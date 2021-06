OnePlus Nord CE 5G : cette fuite donne toutes les spécifications

L’année dernière, OnePlus s’est lancé dans un nouveau voyage vers le marché des smartphones de milieu de gamme avec sa nouvelle série OnePlus Nord, et, du moins selon la société, ils se vendent très bien sur les marchés où ils ont été lancés. Il est donc un peu curieux que le futur OnePlus Nord que la société va lancer puisse en fait être un léger déclassement du premier. Quoiqu’il en soit, le OnePlus Nord CE 5G arrive la semaine prochaine et cette dernière fuite ne laisse rien au hasard.

Certes, le passage d’un processeur Snapdragon 765G dans le OnePlus Nord au Snapdragon 750G dont la rumeur parle pour le OnePlus Nord CE 5G n’est pas une aussi grande régression qu’il n’y paraît. Ce processeur est associé au GPU Adreno 619, tout comme le Nord original.

D’autre part, le passage de deux à une seule caméra frontale de 16 mégapixels peut décevoir certains, mais c’est probablement négligeable. Il y a également une caméra de moins à l’arrière, mais la caméra principale passe à 64 mégapixels — nous devrions avoir un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Dans d’autres aspects, le OnePlus Nord CE 5G a quelques améliorations, mais beaucoup de choses sont également les mêmes, du moins selon le rapport de MySmartPrice. La batterie est plus grande et passe à une capacité de 4 500 mAh, mais les options de mémoire vive (RAM) et de stockage sont les mêmes que le modèle de l’année dernière, ce qui signifie 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Il y a également un scanner d’empreintes digitales à l’écran, qui est également présent l’année dernière.

Le OnePlus Nord CE 5G devrait se vanter d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone logera la caméra frontale dans un trou de l’écran, et un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran.

Rendez-vous le 10 juin

Dans l’ensemble, le OnePlus Nord CE 5G semble être à la hauteur de son nom de « Core Edition ». Il reste à voir s’il sera à la hauteur des attentes en tant que successeur du premier OnePlus Nord lorsque la société le dévoilera le 10 juin. Jusqu’à présent, la société a seulement révélé officiellement que le smartphone est doté d’un design « élégant et rationalisé », mesure 7,9 mm d’épaisseur et est équipé d’une prise casque.

Selon la fuite, le OnePlus Nord CE 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûtera environ 25 000 INR, soit environ 280 euros. Bien sûr, OnePlus a déjà annoncé qu’il sera lancé d’abord en Inde et sur les marchés européens, dont la France.