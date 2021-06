Le Galaxy Book Go doté d’un processeur Snapdragon est enfin annoncé

Aujourd’hui, Samsung a annoncé deux nouveaux ordinateurs portables Windows équipés de processeurs basés sur la technologie ARM. Le Galaxy Book Go et le Galaxy Book Go 5G utilisent tous deux des puces Snapdragon de Qualcomm plutôt que les conceptions Exynos propres à Samsung.

Lorsque Samsung a dévoilé son « Galaxy le plus puissant » le mois dernier, on s’attendait à ce qu’un Galaxy inhabituel fasse également son apparition. Selon les rumeurs, le Galaxy Book Go n’était pas vraiment puissant, alors peut-être qu’il n’avait pas sa place à l’événement après tout. Cela dit, Samsung essaie de le rendre attrayant, en mettant l’accent sur la mobilité et l’autonomie de la batterie.

Bien sûr, ceci est rendu possible grâce aux puces Snapdragon 7c et 8cx de Qualcomm, ce qui signifie que la série Galaxy Book Go est le dernier ajout au groupe plutôt restreint d’ordinateurs portables Windows 10 on ARM.

La plateforme ARM a naturellement beaucoup d’attrait dans l’industrie informatique en raison de son efficacité énergétique presque innée qui les rend idéales pour les appareils plus petits ou mobiles. Bien que les ordinateurs portables ARM ne soient pas vraiment nouveaux, la puce Apple M1 les a définitivement rendus plus intéressants au point que même les médias grand public et davantage de consommateurs ont pris conscience des processeurs autres qu’Intel, AMD et même Qualcomm.

Bien sûr, les Mac M1 d’Apple sont aussi un défi pour Samsung, Qualcomm et Windows dont les produits sont directement dans la ligne de mire des ordinateurs les plus puissants d’Apple à ce jour. L’arrivée de la gamme Galaxy Book Go est donc presque une réponse aux Mac M1, en poussant les thèmes de la mobilité et de la connectivité pour la productivité en déplacement.

À partir de 349 dollars

Cette connectivité est assurée par le Snapdragon 7c Gen 2 pour le Galaxy Book Go LTE uniquement et le Snapdragon 8cx Gen plus puissant pour le Galaxy Book Go 5 G. Dans presque tous les autres aspects, les deux modèles sont analogues, tous deux arborant des écrans de 14 pouces d’une résolution de 1 920 × 1 080 pixels, 4 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4X, et 64 Go ou 128 Go de stockage eUFS. Puisqu’il fonctionne sous Windows 10 on ARM, il a également accès à la même fonctionnalité Lien avec Windows et Votre téléphone qui vous permet de mettre en miroir des applications Android sur Windows. Il prend également en charge l’utilisation d’une Galaxy Tab S7 comme second écran et peut facilement être couplé avec des Galaxy Buds pour l’audio Bluetooth.

Le Galaxy Book Go est un ordinateur portable fin et léger qui pèse 1,38 kg et ne mesure que 14,9 mm d’épaisseur. Il présente un facteur de forme conventionnel et n’existe qu’en une seule couleur : l’argent.

Le Galaxy Book Go avec Snapdragon 7c Gen 2 sera lancé le 10 juin au prix de départ de 349 dollars. Le Galaxy Book Go 5G fonctionnant avec une puce Snapdragon 8cx Gen 2 arrivera plus tard cet été pour un prix encore non communiqué.