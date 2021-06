Garmin lance la Forerunner 55 et la Forerunner 945 LTE

Garmin a ajouté deux nouvelles montres de course à son tableau de chasse, avec une mise à niveau importante pour sa montre GPS abordable et son nouvel appareil LTE.

La Garmin Forerunner 55 remplace la populaire et très appréciée Forerunner 45 (probablement la meilleure montre de course actuelle), avec le même prix de 199,99 euros. J’ai adoré l’élégante construction de la Forerunner 45, son écran clair et les efforts de sur l’essentiel. La Forerunner 55 reprend le flambeau, mais offre des fonctions de course beaucoup plus avancées pour le même prix.

La Forerunner 55 dispose d’un écran couleur, mais les dimensions sont les mêmes que l’original, ce qui en fait déjà une mise à niveau intéressante.

Elle offre 20 heures de suivi GPS et 2 semaines d’autonomie en mode « smartwatch », et vous recevrez des notifications au poignet — bien qu’il n’y ait pas de stockage de musique ou de Garmin Pay ici. Pour le suivi de course, les choses sont beaucoup plus avancées. En plus du suivi du rythme, du temps et de la distance, il existe également des mesures de la cadence. De plus, une alerte de cadence vous avertit si vos pas par minute ne correspondent pas à votre objectif.

Garmin a ajouté la prise en charge de Garmin Coach, ce qui signifie que vous pouvez effectuer des exercices de course guidés à partir de votre poignet. En outre, la société a également ajouté la fonction PacePro, qui guide le rythme des courses et des parcours en tenant compte du dénivelé.

Enfin, la Forerunner 55 met l’accent sur la récupération et vous conseille sur le temps de repos à observer après une séance. Il s’agit -là d’un ensemble de fonctionnalités beaucoup plus avancées que celles de la Forerunner 45.

Forerunner 945 LTE

En outre, Garmin lance également une édition LTE de la Forerunner 945. Il s’agit d’une version légèrement différente de l’intégration LTE de Samsung et Apple, qui met davantage l’accent sur la sécurité.

Les utilisateurs de l’édition LTE peuvent utiliser les fonctions de sécurité s’ils sont en difficulté ou s’ils ne se sentent tout simplement pas en sécurité, ce qui leur permettra de se connecter au Garmin IERCC, qui assurera une communication bidirectionnelle avec les services d’urgence qui aideront à résoudre la situation et à obtenir de l’aide si nécessaire.

De même, la connexion LTE permet de profiter de Garmin LiveTrack, permettant d’afficher une balise de votre position, ce qui sera d’un énorme intérêt pour les coureurs de sentiers et les cyclistes. Bien entendu, la Forerunner 945 est la plus avancée de la gamme, avec une multitude de modes sportifs.

La Forerunner 945 sera disponible cet été au prix de 649,99 euros et nécessitera un abonnement supplémentaire. Les détails de l’abonnement et du forfait sont un peu flous, tout comme l’étendue des fonctionnalités LTE. Par exemple, le streaming musical semble toujours se faire hors ligne, et les documents de presse indiquent clairement que les appels entrants sont toujours gérés par un smartphone couplé.