Fin de production de masse pour le DJI Mavic 2 Pro, le Mavic 3 Pro arrive...

La fin du drone DJI Mavic 2 Pro est-elle proche ? Selon de nouvelles rumeurs, la production du drone DJI Mavic 2 Pro commence à se réduire, ce qui pourrait ouvrir la voie à un nouveau modèle haut de gamme comme le DJI Mavic 3 Pro dont on parle depuis quelque temps.

Cette nouvelle provient de @OsitaLV sur Twitter, une source qui a été connue pour partager des informations fiables par le passé. Le tweet affirme que des sources ont déclaré que « la fin de production de masse pour le Mavic 2 est proche », selon « certains revendeurs locaux ».

The end of mass production for Mavic 2 is near, according to some local resellers.

—OsitaLV (@OsitaLV) June 1, 2021