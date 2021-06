Le futur Galaxy Z Flip 3 de Samsung pourrait bien ressembler à ceci

Samsung travaille sur beaucoup de choses. Le Galaxy Z Fold 3 devrait arriver dans quelques mois. Il sera accompagné du Galaxy Z Flip 3. Il n’y aura pas de Galaxy Note 21, car il y a toujours le problème de pénurie de puces. Les détails se multiplient et l’on peut légitimement penser que davantage d’informations feront surface jusqu’au prochain événement Unpacked.

Le dernier-né des smartphones pliables a fait l’objet d’une fuite cette semaine : le Galaxy Z Flip 3. Le futur Galaxy Z Flip 3 de Samsung aurait un look légèrement plus raffiné que son prédécesseur, avec des côtés plus plats. Ce nouvel appareil aura une taille d’écran presque identique à celle du Z Flip 2, mais ici, le traitement des petits détails par Samsung rend le produit final plus solide.

Selon Ice Universe, le futur smartphone pliable à clapet de Samsung ressemblera beaucoup à ce que vous voyez ci-dessus. Ainsi, dans les clichés de cet article vous pouvez voir le Galaxy Z Flip 2 sur la gauche, et le potentiel Galaxy Z Flip 3 sur la droite. Notez que les deux appareils sont présentés comme des rendus, et non comme des photos de produits réels. Il est également fort probable que le Galaxy Z Flip 3 soit une maquette réalisée par Ice Universe, et non par Samsung.

En général, Ice Universe a déjà fourni des détails assez précis sur ce type d’appareil. Il n’est pas inhabituel pour ce divulgateur de fournir des détails clés sur un appareil avec une image qui est une maquette comme nous le voyons ici, près de l’imagerie réelle de ce que Samsung présentera dans un futur plus ou moins proche.

Dans ce cas, il semblerait que le design du Galaxy Z Flip 3 se rapproche de celui de la gamme de tablettes Galaxy Tab, qui a récemment connu un grand succès (comme le montrent ces images preview de la Tab S7 FE). Cela diffère du Galaxy Z Flip original et de tous les bords arrondis. La gamme Galaxy Tab S7 a des côtés plats et un cadre d’une seule largeur autour de son écran. Le Galaxy Z Flip 3 tel qu’il est vu par Ice Universe conserve son unique caméra frontale, son bouton de volume et son capteur d’empreintes digitales sur le côté.

Un smartphone attendu

Du côté des spécifications, le Galaxy Z Flip 3 se vantera d’un écran AMOLED Dynamic de 6,7 pouces (LTPO), d’une batterie de 3 700 mAh, d’un écran externe de 2 pouces, d’une protection Gorilla Glass Victus sur le panneau arrière, d’un système de triple caméra arrière (12 mégapixels + 12 mégapixels + 64 mégapixels), et d’une caméra frontale de 10 mégapixels. Les habituels Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6 ainsi que la recharge rapide de 25 watts pourraient également être disponibles.

Ce nouveau smartphone semble également avoir une meilleure maîtrise de son écran — notez le bord qui dépasse sur la charnière, alors que le Z Flip 2 a un point de pliage très net. Il s’agit peut-être simplement de l’idéalisation par Ice Universe de la charnière par rapport au bord — elle pourrait tout aussi bien avoir un aspect moins élégant dans la version réelle.