Google fait en sorte qu’il sera plus difficile pour les applications Android de vous suivre

Le Financial Times a découvert cette information auprès des développeurs, que Google avait informés des changements à venir. Plus tard, Google a confirmé l’information à Engadget.

Nous savons maintenant ce que Google prévoit de faire en ce qui concerne le suivi des publicités sur Android. Comme l’ a d’abord rapporté le Financial Times, Google prévoit de rendre plus difficile pour les annonceurs de suivre les utilisateurs d’Android . Si un annonceur tente de suivre une personne qui a choisi de ne pas être suivie, il verra une série de zéros sans signification.

En 2020, Apple a fait une énorme annonce : elle allait donner aux utilisateurs la possibilité de refuser tout suivi publicitaire sur leurs iPhone. Cette annonce a provoqué un tollé chez les annonceurs et les entreprises qui gagnent des milliards avec la publicité, comme Facebook. Elle a également mis Google dans une situation délicate, car elle est à la fois propriétaire d’Android — le principal concurrent d’Apple dans le domaine de la téléphonie mobile — et tire l’essentiel de ses revenus de la publicité.