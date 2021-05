Build 2021 : Edge bénéficie d’une augmentation considérable de sa vitesse

Parmi les autres changements apportés à Edge depuis la conférence BUILD de l’année dernière, citons la disponibilité générale de WebView 2 qui est inclus dans WinUI 3, la disponibilité plus large de WebView 2 Runtime, et plus de 5 300 commits dans le projet Chromium. L’entreprise a également collaboré avec des développeurs pour proposer davantage de Progressive Web Apps sur le Microsoft Store, en trois étapes .

Si vous êtes un utilisateur de Edge, vous vous demandez peut-être si le géant de Redmond a déjà ajouté des onglets de sommeil au navigateur. Et vous n’avez pas tort. En fait, vous pouvez d’ores et déjà utiliser les onglets dormants sur Edge. Cependant, le nouveau changement annoncé hier soir est l’amélioration de la performance de la fonctionnalité.

Selon Microsoft, Edge sera le navigateur le plus performant sur Windows 10 après la sortie de Edge 91 . Edge 91 est prêt à sortir plus tard dans la semaine. Voyons donc les fonctionnalités que Microsoft a ajoutées pour faire cette affirmation audacieuse.

Lors de sa grande conférence BUILD 2021 , Microsoft a annoncé des fonctionnalités clés à venir dans son navigateur Edge. Les changements les plus importants comprennent l’ajout d’onglets dormants et d’un Startup Boost pour améliorer les performances du navigateur basé sur Chromium. L’entreprise a également souligné plusieurs moments marquants pour le navigateur.