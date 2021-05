Microsoft mettra fin à Internet Explorer en juin 2022

Microsoft cite une compatibilité améliorée, une productivité rationalisée et une meilleure sécurité du navigateur comme les principales raisons du remplacement d’IE par Edge. L’entreprise recommande d’utiliser le mode IE de Edge pour accéder aux anciens sites Web et applications basés sur IE depuis Edge .

L’entreprise précise que ce retrait n’affecte pas les applications de bureau IE 11 et le moteur MSHTML (Trident) de Windows 10 LTSC ou Server commercialisés. Microsoft a détaillé les plateformes qui seront affectées par ce retrait dans une publication séparée . Voici où Microsoft ne prendra plus en charge IE 11 après juin de l’année prochaine :