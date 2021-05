La BUILD 2021, une conférence annuelle réservée aux développeurs qui travaillent avec les produits Microsoft, vient de commencer. Au cours du discours d’ouverture, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a parlé de certains des plans pour l’avenir de Windows, les qualifiant collectivement de « l’une des mises à jour les plus importantes de Windows [au cours] de la dernière décennie ».

Cette année, Microsoft ne nous a pas donné beaucoup d’informations sur l’avenir de Windows. Bien qu’une mise à jour attendue ait été publiée récemment, les grands projets restent secrets et la société n’a fait aucune annonce majeure. Cependant, des signes indiquent une mise à jour plus importante à l’automne. La rumeur veut que la mise à jour contienne d’énormes changements dans l’interface utilisateur de Windows et a reçu le nom de code « Sun Valley ». Le teaser d’aujourd’hui à la BUILD nous en dit plus sur ce que nous pouvons nous attendre à voir dans les prochains mois.

Dans son discours, Nadella a parlé de l’importance de Windows et des autres produits Microsoft, en disant : « À travers toutes les opportunités que j’ai soulignées aujourd’hui, Windows est implicite. Il n’a jamais été aussi important. Windows 10 est utilisé par plus de 1,3 milliard de personnes pour travailler, apprendre, se connecter et jouer. Et tout commence avec Windows comme boîte de développement. Windows rassemble tous les outils de développement et de collaboration en un seul endroit. Il vous permet de choisir le matériel que vous voulez, fonctionne avec Linux et Windows comme un seul et même système, et dispose d’un terminal moderne ».

Poursuivant son discours sur l’avenir de Windows, le PDG de Microsoft a déclaré :

Bientôt, nous partagerons l’une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie pour débloquer de nouvelles opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs. Je l’ai supervisée moi-même au cours des derniers mois, et je suis incroyablement enthousiaste à l’idée de la prochaine génération de Windows. Voici la promesse que nous vous faisons : Nous allons créer davantage d’opportunités pour tous les développeurs Windows d’aujourd’hui et accueillir tous les créateurs qui sont à la recherche de la nouvelle plateforme ouverte la plus innovante pour créer, distribuer et monétiser des applications. Nous sommes impatients de vous en dire plus très bientôt

Il y a quelques implications ici, et elles vont dans le sens de ce que nous savons déjà de la mise à jour.

Enfin une grosse annonce

Si l’on ajoute à cela la déclaration de Panos Panay, Chief Product Officer de Microsoft, selon laquelle « l’année sera énorme pour Windows » lors de la Ignite 2021, il semble clair que les utilisateurs de Windows sont sur le point de voir de passionnants changements. Il reste à voir si tout ce qui précède va être mis en œuvre comme une mise à jour de Windows 10 ou peut-être une toute nouvelle version de Windows.

Bien que tout ce que nous avons pour l’instant, ce sont des rumeurs et des bribes d’information, nous pourrions en apprendre davantage dans un proche avenir. Microsoft organisera probablement un événement consacré à Windows dans les prochaines semaines qui, espérons-le, nous en dira plus sur l’avenir du projet « Sun Valley » et de Windows dans son ensemble.