Vous avez déjà vécu ce moment : trackpad capricieux, souris absente, mains sur le clavier… et soudain, la moitié d’une interface devient impraticable. Menus impossibles à parcourir, listes qui « cassent » au moindre Tab, composants custom qui n’obéissent à aucune logique.

Le plus ironique, c’est que le problème est connu depuis des années — et pourtant, une part importante du Web continue de gérer le focus « à la main », quand il le gère. Selon le Web Almanac 2024, environ 63–64 % des sites utilisent tabindex , ce qui implique qu’un bon tiers n’y touche pas du tout (ou s’en remet à des comportements implicites parfois insuffisants pour des composants complexes).

C’est dans ce contexte que l’équipe Microsoft Edge met sur la table focusgroup , un nouvel attribut HTML destiné à standardiser — et surtout simplifier — un pan entier de l’accessibilité clavier.

Un attribut pour remplacer des années de « roving tabindex » et de JavaScript

L’idée de focusgroup est simple : déclarer un groupe d’éléments focusables (liste, grille, toolbar, etc.) et laisser le navigateur gérer nativement les comportements attendus — notamment la navigation aux flèches, sans avoir à réimplémenter une mécanique de type « roving tabindex » en JavaScript.

C’est précisément le genre de logique qui, aujourd’hui, finit souvent en code spécifique par composant, bugs de focus (surtout quand l’UI évolue), et comportements incohérents d’un site à l’autre.

Microsoft annonce que focusgroup est disponible en early testing dans Edge, et surtout que l’implémentation a été poussée en amont dans Chromium — un détail capital si l’objectif est d’en faire une primitive Web réellement adoptée.

Côté Chromium/Chrome, un billet « Request for developer feedback » confirme que l’attribut progresse dans les instances de standardisation et que le prototype est activement construit et ajusté.

Ce que focusgroup promet concrètement, côté UX

Le discours de Microsoft et d’OpenUI converge : focusgroup vise à offrir des comportements clavier intégrés pour des patterns d’interface très fréquents (menus, barres d’outils, listes, grilles), là où le couple Tab/Shift+Tab ne suffit plus dès que l’on veut une navigation « logique » et rapide.

Parmi les promesses mises en avant :

Navigation aux flèches à l’intérieur d’un groupe (au lieu de tabber indéfiniment).

Éléments masqués/désactivés ignorés proprement dans le parcours.

Compatibilité Shadow DOM, un point qui fait souvent dérailler les solutions maison dans les design systems modernes.

Le tout avec un message implicite très « Chromium era » : moins de JavaScript, moins de poids, moins d’incohérences.

Un mouvement d’accessibilité… mais aussi une stratégie plateforme

Sur le fond, l’initiative coche plusieurs cases qui dépassent l’accessibilité (même si c’est déjà un enjeu majeur) :

Réduire le coût de l’accessibilité : Aujourd’hui, rendre un composant custom vraiment navigable au clavier réclame expertise + temps + tests. focusgroup veut déplacer cette complexité vers le navigateur, comme HTML l’a fait historiquement pour d’autres primitives. Uniformiser les comportements : Quand l’accessibilité dépend d’implémentations JavaScript, elle dépend de la qualité du code, des frameworks, et de la discipline du projet. Une primitive native peut créer un « socle » commun, beaucoup plus difficile à casser. Influencer l’écosystème via Chromium : Le fait que Microsoft pousse l’implémentation dans Chromium est un accélérateur : si la fonctionnalité passe les étapes, elle peut se retrouver dans une large part du marché (Chrome, Edge et autres navigateurs basés Chromium).

Mais, l’adoption se jouera sur deux points : la clarté de l’API (pour éviter une nouvelle « zone grise » comme ARIA mal utilisé) et la compatibilité avec les pratiques d’accessibilité existantes (APG/WAI, patterns éprouvés, attentes des lecteurs d’écran).