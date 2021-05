Build 2021 : Microsoft utilise GPT-3 pour vous permettre de coder en langage naturel

by

by

Microsoft a annoncé lors de sa conférence BUILD 2021, que le modèle de langage naturel GPT-3 sera intégré à Power Apps. Il s’agira de la première application commerciale de cette technologie.

Selon l’entreprise, l’outil aidera les utilisateurs de Power Apps à développer des applications même s’ils connaissent peu l’écriture de code et les langages de programmation. Le géant de Redmond l’a employé dans Power Fx, le langage de programmation à faible code de la société, pour convertir du texte en code.

Pour les non-initiés, Power Fx est le langage open-source de Microsoft pour le code faible basé sur Microsoft Excel. Ce n’est pas tout à fait nouveau puisque Microsoft a annoncé Power Fx plus tôt dans l’année. Ce qui est nouveau, c’est l’intégration de GPT-3 pour la transformation du langage naturel en code Power Fx.

À titre d’exemple, le géant technologique a expliqué que les gens pourraient créer une application de commerce électronique pour décrire un objectif de programmation en utilisant un langage conversationnel tels que « afficher 10 commandes dont le nom de produit contient “poussette” et trier par date d’achat, la plus récente étant en premier » et GPT-3 la convertira automatiquement en une formule PowerFx telle que “ FirstN(Sort(Search('BC Orders', "stroller", "aib_productname"), 'Purchase Date', Descending) “. Microsoft s’attend à ce que cette fonctionnalité réponde aux besoins des entreprises par le biais de programmes comme Azure.

« L’utilisation d’un modèle d’IA avancé comme celui-ci peut aider nos outils à faible code à devenir encore plus largement disponibles pour un public plus large, devenant vraiment ce que nous appelons no-code », a déclaré Charles Lamanna, vice-président de la plateforme d’applications à faible code de la société.

Lors de l’événement, Microsoft a souligné que les nouvelles fonctionnalités ne remplacent pas la nécessité pour une personne de comprendre le code qui est mis en œuvre. Toutefois, l’outil aidera les personnes qui apprennent le langage de programmation Power Fx à trouver les bonnes formules pour obtenir les meilleurs résultats. En outre, avec l’aide de GPT-3, les utilisateurs pourront obtenir des résultats analogues à ceux de langages plus complexes en utilisant simplement un langage simple. Les ressources seront disponibles uniquement en langue anglaise, pour le moment, à partir de la fin du mois de juin en Amérique du Nord.

À propos du GPT-3

Le modèle de langage naturel GPT-3 a été développé par OpenAI, une institution à but non lucratif qui encourage la recherche et le développement d’outils d’intelligence artificielle. Considéré comme le meilleur outil d’IA au monde, la licence d’utilisation du GPT-3 a été acquise par Microsoft l’année dernière.

Toujours en 2020, OpenAI a lancé une API basée sur Azure qui a permis aux développeurs d’exploiter diverses fonctionnalités de la technologie. Depuis lors, la plateforme a été utilisée pour des fonctions telles que l’écriture de poèmes, la publication sur Twitter, la génération d’articles, le résumé d’e-mails, la réponse à des questions simples et même la génération de codes de programmation.

« Nous pensons que GPT-3 est capable de beaucoup d’autres choses. Il s’agit d’une nouvelle technologie fondamentale qui ouvre une tonne de nouvelles possibilités et c’est le premier qui entre en production », a déclaré Eric Boyd, vice-président de Microsoft à Azure.