L’iPad Pro 2021 et son écran Mini LED pourrait être retardé en juillet

Pour une entreprise comme Apple, les retards dans les expéditions de produits ne sont pas seulement embarrassants, ils sont aussi coûteux pour toutes les personnes impliquées dans la chaîne de production. Heureusement, ces cas sont rares et ne se produisent que dans les conditions les plus extrêmes.

Malheureusement, ces conditions pourraient être à nouveau en jeu avec les iPad Pro de dernière génération, qui pourraient ne pas être expédiés avant deux mois en raison de la caractéristique même qui définit la plus grande et la plus récente tablette d’Apple.

On craignait déjà qu’Apple ne repousse son événement d’avril et ne retarde les iPad Pro. Cela était principalement dû à des rapports selon lesquels les écrans Mini LED étaient en pénurie en raison de diverses conditions économiques, notamment la pénurie mondiale de puces. Outre le nouveau processeur Apple M1, que l’on retrouve également dans les derniers Mac, ce panneau Mini LED est l’une des caractéristiques déterminantes de l’iPad Pro de 12,9 pouces de 5e génération.

Cette fonctionnalité Mini LED, que Apple appelle officiellement « Liquid Retina XDR », est promise à des images plus lumineuses et à des taux de contraste plus élevés, ce qui signifie des noirs plus sombres. Malheureusement, elle est également plus difficile à fabriquer et maintenant les rapports précisent que le retard d’un mois et demi pourrait s’aggraver un peu à cause de cela.

Les sources de Bloomberg affirment que les contraintes d’approvisionnement pourraient repousser les livraisons de l’iPad Pro 2021 à la mi-juillet ou même plus tard.

Un retard qui n’est pas sans conséquence

Le délai semble lointain pour un appareil qui a été mis en précommande le mois dernier et qui devrait être officiellement lancé dans quelques semaines seulement. Les dates de livraison pour ces précommandes s’étendent déjà jusqu’en juin, donc un mois d’attente supplémentaire va certainement irriter quelques acheteurs précoces.

Bien sûr, les consommateurs ne seront pas les plus durement touchés lorsque de tels objectifs ne seront pas atteints. Si le manque à gagner de 4 milliards de dollars d’Apple pour le trimestre en cours semble sans conséquence pour une si grande entreprise, ces retards coûteront également aux assembleurs et aux fournisseurs de ne pas atteindre leurs objectifs trimestriels. Chacun d’entre eux espère probablement que lorsque les nouveaux iPad Pros de 12,9 pouces seront disponibles, les ventes s’envoleront pour rattraper le temps et les bénéfices perdus.