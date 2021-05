Stadia est bien vivant selon un dirigeant de Google

Le rapport de GamesIndustry.biz confirme également que Stadia est désormais dirigé par Dov Zimring à la place de John Justice . Zimring est l’un des cofondateurs de Stadia et a été impliqué depuis qu’il s’agissait d’un projet interne. Le nouveau responsable et Stadia lui-même se concentreront sur la création de valeur pour ses partenaires.

Ce programme s’associe à des studios AAA comme Square Enix et Ubisoft ainsi qu’à des développeurs indépendants dans le but de les aider à faire de Stadia l’une de leurs plateformes cibles. Cependant, il est un peu ironique de constater que Stadia Makers n’est pas obsédé par l’idée de rendre Stadia exclusif ou de faire pression pour une période d’exclusivité de la plateforme. Ce manque d’exclusivités, une pratique courante sur les consoles, est l’un des facteurs que certains utilisent pour douter de la pérennité de Stadia.

Google est connu pour ses nombreux projets, dont certains sont très coûteux et dont certains impliquent même des partenaires et des clients qui dépendent de ces produits. Lorsque Google a lancé sa propre plateforme de streaming de jeux, il n’est pas surprenant que certains aient considéré Stadia avec un certain scepticisme, notamment quant à son avenir.