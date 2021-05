Sony prévoit que la pénurie de la PS5 durera jusqu’en 2022

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Sony s’attend à avoir du mal à répondre à la demande de PS5 jusqu’en 2022. Cette nouvelle nous vient du directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, qui a prévenu les investisseurs que la pénurie de PS5 allait probablement se poursuivre dans un proche avenir.

« Je ne pense pas que la demande se calmera cette année et même si nous sécurisons beaucoup plus d’appareils et produisons beaucoup plus d’unités de la PS5 l’année prochaine, notre offre ne serait pas en mesure de rattraper la demande », a déclaré Totoki, selon Bloomberg.

Au 31 mars, Sony a déclaré avoir vendu 7,8 millions de consoles PS5, ce qui est légèrement supérieur aux ventes de la PS4 au cours de ses 5 premiers mois sur le marché. Cependant, la PS4 elle-même a continué à bien se comporter, atteignant 115,9 millions d’unités vendues à la fin du mois de mars.

« Nous avons vendu plus de 100 millions d’unités de la PlayStation 4 et, étant donné notre part de marché et de notre réputation, je ne peux pas imaginer que la demande baisse facilement », a déclaré Totoki aux investisseurs. Sony a déclaré qu’il devait continuer à augmenter la production de la PS5 s’il voulait rester dans la course (ou dépasser) les chiffres de vente de la PS4.

La principale raison pour laquelle Sony a eu du mal à répondre aux demandes de la PS5 est liée à une pénurie de pièces telles que les semi-conducteurs. La pénurie de semi-conducteurs a également eu un impact sur la production des consoles Nintendo Switch, qui ont été difficiles à trouver pendant la majeure partie de l’année et devraient également être rares dans un avenir prévisible.

Selon les rumeurs, Sony et Nintendo prévoient tous deux des révisions matérielles respectivement pour la PS5 et la Switch, bien qu’aucune des deux sociétés n’ait confirmé ce que ces mises à niveau impliqueront.

Sony mise gros

Alors qu’elle peine à répondre à la demande pour sa dernière console de jeu, Sony a annoncé qu’elle allait racheter jusqu’à 1,8 milliard de dollars de ses propres actions. Cette annonce intervient après que la société a annoncé un bénéfice pour le trimestre se terminant en mars qui n’a pas atteint les estimations.

Sony a prévu que le bénéfice d’exploitation diminuerait d’environ 4 % au cours de l’année fiscale actuelle. L’action de Sony a chuté d’environ 8 % après la publication du rapport sur les bénéfices le 28 avril, alors que l’action a augmenté de 75 % par rapport à l’année précédente.