Google adopte enfin le travail hybride à long terme

En plus de l’approche hybride, Pichai indique que les Googlers auront beaucoup plus de liberté pour choisir un autre site Google pour travailler . Les employés auront ainsi la possibilité de choisir parmi les nombreux sites de l’entreprise dans le monde, plutôt que de voir leur emploi lié à un seul site qui pourrait ne pas être idéal pour eux ou leur famille. La seule limite majeure sera de savoir si le site proposé dispose de l’infrastructure nécessaire pour assumer un rôle donné.

Nous allons passer à une semaine de travail hybride où la plupart des Googlers passeront environ trois jours au bureau et deux jours là où ils travaillent le mieux. Comme le temps passé au bureau sera axé sur la collaboration, vos domaines de produits et vos fonctions vous aideront à décider des jours où les équipes se réuniront au bureau. Il y aura également des rôles qui devront être sur place plus de trois jours par semaine en raison de la nature du travail.

Google a finalement adopté le travail hybride à long terme , ouvrant ainsi la voie à une plus grande flexibilité pour les employés. Google a été l’une des premières grandes entreprises à renvoyer ses employés chez eux à la suite de la pandémie et a continué à repousser la date de son retour au bureau. Néanmoins, l’entreprise avait auparavant envoyé des signaux clairs indiquant qu’elle était résolument tournée vers le travail au bureau, investissant même des milliards dans de nouveaux espaces de bureaux.