L’Apple Watch 7 permettra de surveiller le taux de glucose

Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que la surveillance du glucose serait l’une des nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch 7, et cela semble maintenant plus probable. En effet, Apple a elle-même mentionné la fonctionnalité dans l’une de ses enquêtes régulières auprès des utilisateurs.

Comme le rapporte 9to5Mac, l’enquête interroge les utilisateurs sur les applications qu’ils ont installées pour suivre leurs habitudes alimentaires, leurs médicaments et leur taux de glycémie. On peut en déduire qu’Apple envisage d’ajouter la surveillance de la glycémie à sa future smartwatch, alias Apple Watch Series 7.

D’autres questions portent sur les fonctions de santé intégrées à l’Apple Watch — nombre de pas, anneaux d’activité, rappels pour se lever, etc. — et sur la fréquence à laquelle elles sont utilisées, et le questionnaire se poursuit par des questions sur les applications tierces de gestion des données de santé.

Ces enquêtes auprès des utilisateurs ne sont pas nouvelles, mais elles peuvent parfois laisser entrevoir ce qu’Apple prévoit pour ses futurs produits. Le retrait du chargeur de l’iPhone 12 était une décision qui avait déjà été prédite par l’une de ces enquêtes, par exemple.

Le suivi de la santé et de la forme physique est bien sûr l’un des principaux arguments de vente de l’Apple Watch, et il est logique qu’Apple veuille étendre encore ces capacités. Le suivi du taux de glycémie serait un ajout utile, en particulier pour les personnes atteintes de diabète (et celles qui en sont atteintes, mais n’ont pas encore été diagnostiquées).

Pas avant 2022 ?

Aux dernières nouvelles, la surveillance du taux de glucose était annoncée pour l’Apple Watch 7 et la Galaxy Watch 4 de Samsung, il sera donc intéressant de voir lequel de ces géants de la technologie parviendra à intégrer cette fonction dans une smartwatch en premier.

L'enjeu est bien plus important que le simple comptage des pas : un capteur fiable pour un élément aussi important que le suivi de la glycémie va nécessiter une approbation réglementaire, ce qui pourrait ralentir le processus de mise à disposition aux utilisateurs. Dans cette optique, nous pouvons croire une récente rumeur selon laquelle le suivi des niveaux de glucose dans le sang est une fonctionnalité qui devra attendre l'Apple Watch 8 en 2022. Nous n'en serons pas certains avant l'annonce officielle par Apple, mais cet ajout utile semble plus probable que jamais d'être en route.