Selon une rumeur, Windows 10X ne serait plus en cours de développement

Windows 10X a été initialement annoncé en octobre 2019 comme une nouvelle saveur du système d’exploitation de Microsoft pour le Surface Neo, un ordinateur à double écran. Avec l’avenir du Neo incertain, le développement du logiciel est ensuite passé aux appareils à écran unique, et il semble maintenant que Windows 10X pourrait être complètement annulé.

Petri rapporte que « des personnes familières avec les plans de l’entreprise » affirment que Microsoft ne livrera pas Windows 10X cette année, et que le système d’exploitation « n’arrivera probablement jamais » dans sa forme actuelle. Au lieu de cela, des morceaux de Windows 10X pourraient faire leur apparition dans Windows 10 proprement dit.

Comme le développement de Windows 10X a été séparé de celui du Surface Neo, il semblait que Windows 10X évoluerait pour devenir une version légère et plus simple de Windows — pas différente de l’ancien Windows RT ou du plus récent Windows 10 S — qui concurrencerait Chrome OS.

Pour une raison quelconque — et aucune raison spécifique n’est donnée dans le rapport Petri — Microsoft a « déplacé des ressources » vers Windows 10 et mis Windows 10X « en veilleuse », au moins dans un avenir prévisible. Pour l’instant, Microsoft n’a fait aucun commentaire officiel.

Nous avons récemment entendu des informations d’une source fiable selon lesquelles les appareils Windows 10X commenceraient à apparaître dans la seconde moitié de 2021, Microsoft aurait retardé l’arrivée du logiciel pour régler tous les détails et s’assurer qu’il était aussi exempt de bugs que possible.

Un rival de Chrome OS en berne

Des captures d’écran et des vidéos montrant Windows 10X ont déjà fuité, et il est clair que le système d’exploitation est déjà bien avancé dans son développement. Si Microsoft annonce que Windows 10X ne figure plus sur sa feuille de route, il sera intéressant d’en connaître les raisons.

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, Windows 10X était destiné à être une version très dépouillée et basique de Windows 10, s’appuyant sur des applications Web plutôt que sur des applications de bureau traditionnelles (ce qui semblera familier à quiconque a utilisé un Chromebook). C’est le genre de système d’exploitation qui aurait du sens pour les appareils 2-en-1, et en effet Windows 10X a déjà été repéré fonctionnant sur une Surface Pro 7. Pour l’instant, le sort du logiciel reste dans la balance, mais dès que Microsoft confirme ou infirme les rapports, je vous tiendrais informé.