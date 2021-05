Microsoft dévoile une nouvelle police de caractères pour Windows 10, Segoe UI

“Historiquement, les polices destinées à l’impression de petits textes étaient conçues différemment des polices destinées à l’affichage de grands textes. Segoe UI a été conçue à l’origine pour fonctionner à 9 pt, ce qui en fait une excellente police pour cette taille, mais limite l’expression en grande taille et manque de lisibilité en petite taille. Segoe UI Variable résout ce problème en utilisant une nouvelle version de Segoe qui fait appel à la technologie des polices variables pour offrir dynamiquement une grande lisibilité dans les très petites tailles, et du style dans les grandes tailles“, explique Microsoft.

you might also like