Microsoft Office 365 va se doter d’une liste de fichiers recommandés sur sa page d’accueil

Cette mise à niveau est actuellement en cours de développement, mais il est prévu qu’elle soit déployée dans le monde entier à partir de juin, date à laquelle Microsoft fournira probablement plus d’informations sur cette fonctionnalité et son fonctionnement.

Si vous vous demandez comment Microsoft Office 365 alimentera cette liste, Microsoft a révélé qu’elle utilisera l’apprentissage automatique pour prédire les fichiers sur lesquels vous êtes le plus susceptible de vouloir travailler ensuite . Ces fichiers seront ensuite présentés sous la forme d’un ensemble de cartes parmi lesquelles vous pourrez choisir. Pour chaque fichier recommandé, les utilisateurs d’Office 365 verront une carte avec une vignette du fichier, des informations sur le type d’activité qui a récemment eu lieu avec ce fichier et la date de cette activité.

Cette liste permettra aux utilisateurs de suivre leur travail et celui des autres afin qu’ils puissent accéder rapidement aux modifications, mentions et commentaires de leurs collègues sur des fichiers partagés.

Si la possibilité de partager des documents à l’aide de logiciels de collaboration en ligne a permis d’accroître la productivité, il est souvent difficile de savoir qui a partagé quoi avec qui et quand un fichier particulier a été partagé. Heureusement, Microsoft prévoit d’ajouter une nouvelle liste de fichiers recommandés à la page d’accueil de son logiciel de bureautique afin de placer les fichiers, les commentaires, les mentions et les modifications au centre de votre journée de travail.

L’époque du stockage des fichiers en local sur votre PC est révolue, car de plus en plus d’entreprises ont déplacé leurs charges de travail vers le cloud. Dans le même temps, Microsoft et d’autres organisations ont adopté un modèle commercial SaaS pour distribuer leurs logiciels.

Garder la trace de vos fichiers dans Microsoft Office 365 est sur le point de devenir beaucoup plus facile, car le géant du logiciel travaille actuellement sur une nouvelle mise à niveau pour le service qui arrivera plus tard cette année.