Microsoft Edge et Firefox perdent des parts de marché, Chrome continue de progresser

Comme Google Chrome, Microsoft Edge est un navigateur multiplateforme pour le moment, donc en plus de Windows 10, il est également disponible sur Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, macOS et Linux. Plus tôt cette semaine, Microsoft a officiellement promu Microsoft Edge pour Linux au canal bêta, bien qu’à ce stade, il n’y ait toujours pas de date de sortie quant à savoir quand la version stable pourrait obtenir le feu vert.

Edge est passé de 8,03 % en mars à 7,96 % en avril , et malgré cette petite baisse, il a réussi à s’assurer la troisième place dans la course aux navigateurs de bureau. Firefox est encore assez proche, malgré une légère baisse de 7,95 % à 7,78 % de parts de marché.

Safari, par exemple, qui n’est disponible que sur macOS, est passé de 10,11 % en mars à 9,85 % en avril, mais il reste le deuxième navigateur de bureau le plus populaire. Bien sûr, le fait d’être proposé comme le navigateur natif de macOS aide certainement, mais d’un autre côté, Microsoft Edge est également le navigateur par défaut sur Windows 10 et pourtant il a encore perdu des parts de marché.

Mais en pratique, Google Chrome est de loin le premier navigateur de bureau au monde , et qui plus est, il est le seul à avoir réussi à améliorer sa part de marché le mois dernier.

En théorie, la transition que Microsoft Edge a effectuée de EdgeHTML vers Chromium a transformé le navigateur par défaut de Windows 10, désormais disponible en multiplateforme, en un rival plus puissant de Google Chrome et Firefox.