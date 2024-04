Google réforme la navigation Incognito : Vers plus de confidentialité

Google, le géant de la technologie et leader du marché des navigateurs avec Chrome, a récemment fait l’objet d’un accord juridique majeur. Après presque quatre ans de procédures judiciaires concernant les politiques de collecte de données en mode navigation privée (Incognito), Google a consenti à un règlement.

Cet accord met en lumière les pratiques de confidentialité de l’entreprise et implique des changements significatifs dans la manière dont elle collecte et stocke les données des utilisateurs.

Comme précisé ci-dessus, ce geste fait suite à une action collective accusant l’entreprise de collecter des informations malgré les attentes de confidentialité des utilisateurs. L’avocat représentant les utilisateurs, David Boies, a qualifié l’accord de « pas historique vers l’honnêteté et la responsabilité pour les entreprises technologiques dominantes ».

Google et la navigation Incognito : Un faux sentiment de confidentialité ?

Depuis des années, le mode Incognito de Chrome promet une navigation privée, où les activités en ligne de l’utilisateur ne sont pas enregistrées. Cependant, une action en justice a révélé que Google continue de suivre et de collecter l’historique de navigation et d’autres données, même lorsque ce mode est activé.

Google a partiellement reconnu ces faits, indiquant qu’en mode Incognito, les données ne sont pas sauvegardées localement, mais que les sites Web peuvent toujours recueillir des informations sur l’activité de navigation.

Les changements promis par Google

Dans le cadre de l’accord, Google s’est engagé à plusieurs ajustements concernant sa collecte et son stockage de données :

La suppression ou la correction de toutes les données collectées.

La réécriture des informations fournies au lancement du mode Incognito.

L’ajout, pour au moins les 5 prochaines années, d’une option bloquant par défaut les cookies tiers en mode Incognito.

La suppression des détecteurs de navigation privée.

Bien que l’accord n’attribue pas de dommages-intérêts monétaires aux membres de la classe, il leur permet de poursuivre individuellement Google pour dommages via l’arbitrage. Cela est particulièrement pertinent étant donné les dommages statutaires significatifs disponibles sous les lois fédérales et étatiques sur les écoutes téléphoniques.

Impact et réactions

Cette annonce est accueillie comme une victoire pour la confidentialité en ligne, surtout étant donné la part de marché de plus de 65 % de Chrome. Cependant, le règlement n’inclut pas de compensation financière pour les utilisateurs, laissant la porte ouverte à des poursuites individuelles pour dommages.

Il est clair maintenant que la navigation en mode Incognito n’offre pas l’anonymat complet. Les utilisateurs doivent prendre en compte que leurs activités peuvent être visibles pour les sites visités, les gestionnaires de réseau, et les fournisseurs de services Internet. Google a déjà commencé à implémenter certains changements, mais l’étendue complète et l’efficacité de ces ajustements restent à voir.

L’accord de Google soulève des questions importantes sur la confidentialité en ligne et la transparence des entreprises technologiques. Bien que Google soutienne l’approbation finale de l’accord, l’entreprise conteste les caractérisations légales et factuelles présentées. Ce développement marque un potentiel tournant dans la manière dont les données de navigation privée sont gérées et souligne l’importance d’une navigation consciente et informée.