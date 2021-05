La puce Apple Silicon fait d’Apple le roi des ordinateurs tout-en-un

Apple mise tout sur la poussée de ses puces Apple Silicon, et en ce qui concerne la gamme d’iMac, il semble que la société soit en train de gagner gros.

Selon une étude publiée par Digitimes et fondée également sur des informations obtenues auprès de la chaîne d’approvisionnement, Apple devrait devenir le numéro un des fournisseurs d’ordinateurs tout-en-un dans le secteur grâce aux débuts des nouveaux modèles équipés de la puce M1.

Et la raison est on ne peut plus simple : les entreprises qui vendent des ordinateurs tout-en-un bon marché sont plus durement touchées par le problème sanitaire mondial, tandis que les marques haut de gamme, comme Apple, sont à peine affectées.

La production de l’iMac « n’est pas affectée », rapporte Digitimes, la même source ajoutant qu’Apple a expédié pas moins de 860 000 ordinateurs tout-en-un au quatrième trimestre 2020, tandis que le leader HP a vendu un total de 925 000 ordinateurs.

Et les débuts des iMac équipés de la puce Apple M1, dont la livraison a commencé le 21 mai, devraient générer une énorme augmentation pour Apple, de sorte que l’on pense que ce n’est qu’une question de temps avant que la firme de Cupertino ne s’assure la place de leader.

L’accent est mis sur l’amélioration des performances

Selon les propres chiffres d’Apple, l’iMac équipé du Apple M1 est environ 85 % plus rapide qu’un modèle standard de 21,5 pouces, tout en offrant des performances GPU jusqu’à deux fois plus rapides pour certaines applications.

« Le puissant processeur à 8 cœurs de M1 comprend le cœur de processeur le plus rapide dans une puce à faible consommation. Quant au GPU à 8 cœurs, il offre le graphisme intégré le plus rapide d’un ordinateur personnel. Associé à sa haute efficacité, à son architecture de mémoire unifiée et au moteur neuronal Apple à 16 cœurs, le nouvel iMac offre des performances puissantes par rapport aux modèles standard de l’iMac de 21,5 pouces », a déclaré la société.

En outre, un iMac fonctionnant avec une puce Apple Silicon est capable de monter jusqu’à 5 flux de séquences 4K sans aucune perte d’images dans Final Cut Pro, promet Apple.