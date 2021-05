Intel Alder Lake-S : un fleuron à 16 cœurs et 24 threads

Un échantillon technique des prochains processeurs Alder Lake-S d’Intel a été obtenu par Igor’s Lab, offrant un aperçu des vitesses d’horloge, du nombre de cœurs et de la consommation d’énergie des puces de nouvelle génération d’Intel. Le processeur qui a fait l’objet de la fuite est provisoirement nommé Intel Core-1800, en référence à la vitesse d’horloge de base de 1 800 MHz que le processeur est actuellement capable d’atteindre.

Il s’agit d’un échantillon technique, donc la vitesse d’horloge de base augmentera. La fuite montre que le processeur peut atteindre une horloge de pointe de 4,6 GHz sur les deux premiers cœurs, 4,4 GHz sur trois ou quatre cœurs, 4,2 GHz sur cinq ou six cœurs et 4,0 GHz sur sept ou huit cœurs. Ce processeur, qui est apparemment le plus puissant de la gamme, comporte 16 cœurs et 24 threads et une puissance thermique de base (TDP) de 125 watts.

Seuls 8 de ces cœurs sont de « gros » cœurs. Intel utilise une conception hybride avec Alder Lake, en utilisant de nouveaux cœurs rapides — appelés Golden Cove — pour les tâches intensives, tout en employant des cœurs plus lents basés sur Atom — appelés Gracemont — pour les tâches simples ou de fond. Le processeur qui a fait l’objet de la fuite comporte 8 cœurs Golden Cove avec 16 threads et 8 cœurs Gracemont avec 8 threads, soit un total de 16 cœurs et 24 threads. Selon la fuite, les cœurs Gracemont fonctionnent à 3,4 GHz pour les quatre premiers cœurs et à 3,0 GHz pour les suivants.

Ce modèle hybride est populaire auprès des processeurs mobiles d’ARM et est apparu dans la puce M1 d’Apple. Intel est le premier à introduire cette « architecture CPU révolutionnaire » sur le marché des ordinateurs de bureau. Selon une diapositive d’Intel qui a fait l’objet d’une fuite, les nouveaux processeurs offrent une augmentation de 20 % des instructions par horloge et jusqu’à deux fois plus de performances dans les charges de travail multithread.

La diapositive montre également que la nouvelle gamme prendra en charge les technologies DDR5, PCIe 5.0, Thunderbolt 4 et Wi-Fi 6.

Revigorer Intel !

Pour utiliser ces nouvelles fonctionnalités, vous aurez besoin d’une carte mère Z690. La fuite confirme qu’Alder Lake utilisera le socket LGA1700, rendant Alder Lake incompatible avec les cartes Z490 et Z590 qui utilisent le socket LGA1200.

Cette fuite laisse entrevoir un avenir radieux pour Intel, ce dont il a besoin. Intel a longtemps lutté pour s’éloigner de son processus de 14 nm. La société a lancé la gamme de produits Rocket Lake plus tôt cette année en utilisant ce processus, et elle a été accueillie par des critiques médiocres en raison des performances médiocres et de la consommation d’énergie élevée. Alder Lake utilise le nouveau processus de 10 nm, qui pourrait aider à catapulter Intel sur le marché des ordinateurs de bureau.