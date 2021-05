Le lancement du OnePlus Nord N10 2 semble imminent

Le OnePlus Nord N10 5G n’a été annoncé qu’en octobre 2020 (et est arrivé dans les boutiques en novembre), mais vous pourriez ne pas avoir à attendre jusqu’en octobre de cette année pour le OnePlus Nord N10 2 — ou quel que soit le nom de son successeur — car il y a des signes qu’il va rapidement arriver sur le marché.

Mukul Sharma, une source avec un historique raisonnable, a tweeté que le successeur du OnePlus Nord (apparemment connu sous le nom de code « OnePlus Ebba ») a été certifié à la fois à Singapour et en Inde.

Ces sortes de certifications se produisent généralement assez près du lancement, donc le smartphone débarquera probablement moins d’un an après son prédécesseur. Mais, les smartphones OnePlus Nord ne sont pas des flagships, et quand il s’agit de smartphones bon marché, tout peut arriver. Après tout, le N10 n’était pas très différent du OnePlus Nord original.

Malheureusement, aucun détail supplémentaire n’a été partagé ici, mais il est intéressant de noter que, comme nous n’avons pas vu de certifications pour le OnePlus Nord N10 2 dans d’autres parties du monde, il est possible qu’il ne soit lancé que dans certaines parties de l’Asie, du moins au début.

Après tout, cela ne serait pas si surprenant, car le OnePlus 9R a récemment débarqué en Inde, mais n’a pas été lancé dans le monde entier. Autrement dit, il se peut que vous ne puissiez pas acheter le OnePlus Nord N10 2 partout.

OnePlus EBBA (Nord N10 successor) has received the IMDA certification. Asian launch imminent.#OnePlus pic.twitter.com/13cKRAKXYQ —Mukul Sharma (@stufflistings) April 28, 2021

Du côté des spécifications

Quoi qu’il en soit, bien qu’il n’y ait pas de détails sur les spécifications, le smartphone a déjà été divulgué, laissant entendre que le OnePlus Nord N10 2 a le même écran de 6,49 pouces que le Nord N10, une coque arrière en plastique, un châssis métallique, une caméra arrière à triple lentille et une caméra frontale logée dans un trou de l’écran.

La rumeur suggère également que cela pourrait ne pas être une grande mise à niveau, donc peut-être que ce ne sera pas la plus grande perte si ce smartphone n’est pas largement disponible. Le OnePlus Nord 2 pourrait être plus intéressant, et il est possible qu’il débarque à peu près en même temps.