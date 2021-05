Votre téléphone sur Windows 10 permettra de modifier les paramètres d’un smartphone depuis le PC

Nous savons depuis un certain temps que Microsoft parie beaucoup sur l’application « Votre téléphone » pour l’avenir de la relation entre les appareils mobiles et les ordinateurs Windows 10.

En effet, Microsoft a travaillé dur pour améliorer son application « Votre téléphone » afin de permettre une connexion transparente entre votre smartphone Android et votre PC sous Windows 10. La société a ajouté un grand nombre de fonctionnalités à l’application au cours des dernières années. Aujourd’hui, elle a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de modifier les paramètres de votre smartphone Android directement depuis votre PC.

Plus précisément, l’application « Votre téléphone » qui permet déjà de récupérer des messages de votre appareil Android et de les envoyer à un ordinateur Windows 10, ainsi que des notifications et la galerie de photos, aura bientôt accès à certaines fonctionnalités du smartphone, notamment les paramètres sonores et les options de connectivité.

Cette fonction, appelée « Indicateurs de l’appareil », vous permettra d’accéder et de contrôler les paramètres de votre smartphone, tels que le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode nuit ou le mode « Ne pas déranger », directement à partir de l’application « Votre téléphone » sur votre bureau. L’application ne montre actuellement que l’état de ces paramètres d’un smartphone connecté. Toutefois, grâce à cette fonction, les utilisateurs pourront activer ou désactiver les paramètres à partir de l’application.

Ainsi, dès que cette fonction sera lancée publiquement, les utilisateurs verront quatre nouveaux boutons interactifs dans l’application « Votre téléphone ». Ils seront situés sous l’image de l’appareil et permettront aux utilisateurs d’activer ou de désactiver les fonctions Bluetooth, Ne pas déranger et le lecteur audio. Lorsque vous modifiez un paramètre dans l’application « Votre téléphone », le même paramètre est affiché sur votre appareil.

Vous trouverez ci-dessous un GIF, relayé par ALumia, qui montre le fonctionnement de cette fonction :

Interrogation sur le lancement

Selon les rapports, cette fonction est progressivement mise en place et sera disponible avec la version v1.21012.195.0 de l’application. Par conséquent, il se peut qu’il faille un certain temps avant que tous les utilisateurs de « Votre téléphone » reçoivent le support pour cette fonctionnalité.

Pour l’instant, on ne sait pas encore quels appareils prendront en charge cette nouvelle fonctionnalité, mais de plus amples informations seront probablement publiées à l’approche de la date de lancement.