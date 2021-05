Microsoft Edge permettra aux utilisateurs d’envoyer des liens vers des appareils Android

by

Microsoft Edge est un navigateur qui ne cesse d’évoluer, et la mise à jour la plus récente de la build Canary a introduit une nouvelle fonctionnalité que ceux qui s’engagent à utiliser cette application sur toutes les plateformes trouveront très utile.

Tout d’abord, un peu de contexte. Grâce à la migration vers le moteur Chromium, Microsoft Edge est désormais un navigateur multiplateforme, donc en plus de Windows 10, il est également disponible sur Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, macOS et Linux.

Mais dans le même temps, Microsoft a également publié des versions mobiles de Edge, de sorte que vous pouvez également installer le navigateur sur vos appareils Android et iOS.

Le grand objectif à long terme pour Microsoft est de rapprocher toutes ces versions de Edge, en permettant essentiellement aux utilisateurs de passer d’un appareil à l’autre. Ainsi, lorsque le même compte Microsoft est utilisé dans Edge, vous devriez à un moment donné être en mesure de passer rapidement d’un appareil à l’autre sans réellement perdre quoi que ce soit.

Et l’une des premières étapes à cet égard est une nouvelle fonctionnalité qui a récemment fait ses débuts dans la build Canary.

Actuellement dans Canary

L’utilisateur Reddit Leopeva-62 a découvert que Microsoft Edge permet maintenant aux utilisateurs d’envoyer des liens et des onglets à d’autres appareils. En d’autres termes, si vous exécutez Edge sur un ordinateur de bureau et que vous souhaitez envoyer un lien à votre appareil Android, il vous suffit désormais d’être connecté avec le même compte Microsoft dans Edge sur le PC et le smartphone.

L’ensemble fonctionne de la manière la plus pratique possible, car une fois le couplage effectué et détecté, Microsoft Edge vous permet de cliquer avec le bouton droit de la souris sur un lien, puis vous devriez voir une option appelée « Envoyer le lien à [nom de l’appareil] ».

À ce jour, la fonctionnalité est encore en phase de test, il faudra donc probablement attendre un certain temps avant qu’elle ne fasse ses débuts dans la version stable de Edge.