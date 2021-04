L’iPad Pro 2021 et le nouvel iMac pourraient avoir des stocks limités cette année

Si vous aimez le look de l’iPad Pro 2021 ou du nouvel iMac 2021, alors il pourrait être intéressant d’en acheter un au plus vite, car il pourrait y avoir des pénuries d’approvisionnement au fil de l’année. Cette affirmation émane du PDG d’Apple, Tim Cook, qui l’a mentionné lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2021 de la société.

En réponse à une question sur la pénurie mondiale de puces en cours, Tim Cook a déclaré que « nous nous attendons à ce que l’offre soit liée à l’offre, et non à la demande », mais que ce seraient principalement les iPad et les Mac qui seraient affectés par les problèmes d’approvisionnement.

Ces problèmes pourraient entraîner des ruptures de stock pour les deux gammes de produits au cours du second semestre de l’année, mais la durée de ces ruptures n’est pas claire, Cook ayant déclaré qu’il était « difficile de donner une bonne réponse » sans connaître la demande de produits d’autres sociétés maintenant et dans les mois à venir.

En effet, il a ajouté que « la majeure partie du problème concerne les nœuds hérités, pas seulement dans notre industrie, mais aussi dans d’autres industries. Pour répondre à cette question avec précision, nous aurions besoin de connaître la véritable demande de chaque acteur et de savoir comment elle évolue au cours des prochains mois, il est donc difficile de donner une bonne réponse ».

Tim Cook n’a pas non plus donné de détails sur l’importance de ces pénuries — les acheteurs pourraient simplement attendre quelques jours de plus, ou potentiellement des mois. Il est donc difficile de dire à quel point il pourrait vraiment être difficile d’acheter un iPad ou un Mac au cours du second semestre de l’année, mais il semble probable qu’ils seront en quantité limitée.

Apple s’y prépare

En outre, plus tôt dans la conférence téléphonique sur les résultats, le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a déclaré que le géant technologique de Cupertino ressentait déjà l’impact des pénuries. Maestri a également déclaré que les contraintes d’approvisionnement seraient l’une des raisons pour lesquelles Apple s’attend à des baisses de revenus saisonnières plus importantes pour le trimestre de juin.

Les précommandes pour l’iPad Pro 2021 et l’iMac 2021 vont débuter aujourd’hui 30 avril, et les appareils seront livrés en mai, probablement le 21 mai selon les dernières rumeurs à ce jour. Pour rappel, les deux appareils sont équipés du puissant processeur Apple M1, qui constitue une mise à niveau majeure pour la gamme d’iPad, en alignant sa puissance sur celle des MacBook Air équipés de la puce M1.