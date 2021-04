by

Le programme de la Google I/O 2021 est dévoilé et met l’accent sur les nouveautés

Google a publié le calendrier des événements prévus pour la Google I/O 2021, qui comprend des présentations, des sessions et des séances de travail de différentes sortes. Le premier jour de la I/O 2021, Google organisera des sessions et des présentations dans trois domaines clés : Android, Google Play et la « plateforme Web ». Chrome figure également dans le titre des événements prévus au programme, de même que « Wear », mais ils ne font pas partie des trois grands thèmes du premier jour.

La première partie de cet événement est le discours principal de la Google I/O — l’événement principal, qui aura lieu à 21 heures, heure française, le 18 mai 2021. Ensuite, une « Developer Keynote » plus axée sur les développeurs débutera à 23 h 15, soit 15 minutes seulement après la fin prévue de la principale keynote de Google.

Ensuite, trois événements se succéderont : Quoi de neuf dans Android, Quoi de neuf dans Google Play, et Quoi de neuf pour la plateforme Web. À ce stade, nous commençons à nous plonger dans des sessions telles que « Créez votre première tuile dans Wear » et des sessions AMA telles que « AMA : Chrome et Web ».

La prochaine session « Quoi de neuf ? » aura lieu à 20 heures le 19 mai — il s’agit de « Quoi de neuf dans la Machine Learning ». À 20 h 45 le 19 mai, la session « Quoi de neuf dans Google Assistant ». Le 19 mai, à 21 h 15, une session intitulée « Quoi de neuf dans le Material Design » sera organisée, suivie d’une session « Quoi de neuf dans Chrome OS » à 21 h 45. À 22 heures, le 19 mai, la session « Quoi de neuf dans Flutter », à 23 heures « Quoi de neuf dans Android Accessibility », à 23 h 30 « Quoi de neuf dans Firebase ».

À 1 h 15 le 20, une session intitulée « Quoi de neuf dans Google Pay » est prévue. Le 20, à 3 h 15, il y aura une session intitulée « Quoi de neuf dans la maison intelligente ».

Une inscription gratuite

Si vous recherchez des sessions sur la réalité augmentée, commencez par la session de 2 h 15 intitulée « Nouvelles capacités de ARCore » le 20. Une session de 2 h 45 intitulée « Créer une application de réalité augmentée à l’aide de l’API WebXR » suivra immédiatement, et un événement de 3 h 45 le même jour intitulé « AMA : ARCore ».

L’ensemble de l’événement se déroule sur trois jours, et l’accès le plus basique est gratuit pour tous. Vous pouvez néanmoins jeter un coup d’œil au processus d’inscription, quelle que soit la partie de l’univers Android/Google dans laquelle vous êtes impliqué. L’inscription générale à la Google I/O est gratuite et peut être effectuée dès maintenant.

Si vous assistez aux keynotes des consommateurs et des développeurs ou aux sessions techniques, vous n’aurez pas besoin de faire de réservation. Si vous souhaitez participer à des ateliers, des AMA ou des rencontres, vous devrez passer par le processus d’enregistrement.