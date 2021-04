Windows 10 obtient la prise en charge du Bluetooth AAC pour une meilleure qualité sonore

Microsoft vient de publier une nouvelle build preview de Windows 10, cette fois pour les membres du programme Insider du canal Dev et heureusement avec quelques fonctionnalités supplémentaires.

La build 21370 de Windows 10 est livrée avec une expérience audio Bluetooth améliorée, car Microsoft indique qu’elle a spécifiquement essayé d’offrir un endpoint audio unifié sur le système d’exploitation.

« Plus besoin de cliquer à travers plusieurs endpoints audio pour que la voix et le micro de votre casque Bluetooth fonctionnent correctement. Nous n’exposons désormais qu’un seul endpoint audio dans l’interface utilisateur et nous basculerons automatiquement vers le bon pour vous, pour une expérience transparente. Vous écoutez Spotify et devez ensuite passer un appel téléphonique ? Vous pouvez désormais contrôler directement le volume de votre casque », explique le site.

En outre, cette version est livrée avec un codec AAC pour une expérience audio sans fil. Bien que Windows 10 prenne déjà en charge un autre codec de haute qualité, AptX, de nombreux périphériques audio ne le supportent pas. Notamment, les casques Apple — y compris les Beats — utilisent exclusivement AAC comme option de haute qualité. C’est donc une excellente nouvelle pour cet amateur d’audio.

À part cela, cette nouvelle version comporte d’autres modifications et améliorations mineures, ainsi que de nombreux correctifs, mais aussi des problèmes connus. Par exemple, Microsoft indique avoir amélioré l’animation de lancement du clavier tactile pour la rendre un peu plus fluide, tout en introduisant également de petits ajustements aux icônes de la barre d’adresse de l’explorateur de fichiers.

Beaucoup de corrections cette fois-ci

Vous pouvez consulter le changelog complet dans l’article de Microsoft. En ce qui concerne les problèmes connus, il y a deux problèmes importants pour les utilisateurs de Linux qui utilisent le WSL sur leurs appareils. « Nous travaillons sur un correctif à la suite duquel les utilisateurs de WSL ont constaté que les performances de lancement de l’Explorateur de fichiers ont régressé après la mise à niveau vers la Build 21354 et plus. Certaines instances du Windows Subsystem for Linux peuvent échouer au lancement avec un message “Le paramètre est incorrect”. Ce problème connu est suivi ici sur le référentiel WSL », explique la société.

Vous pouvez télécharger la nouvelle version preview de Windows 10 à partir de Windows Update dès maintenant si vous faites partie du canal Dev du programme Windows Insider.