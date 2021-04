Le nouvel iPad Pro se dote d’une puce M1 et d’un écran Mini-LED et de la 5G

Le nouvel iPad Pro se dote d'une puce M1 et d'un écran Mini-LED et de la 5G

Outre le nouvel iMac équipé du processeur Apple M1, Apple a également lancé l’iPad Pro nouvelle génération lors de son événement « Spring Loaded » hier soir. La plus grande mise à niveau pour ces modèles devrait être le processeur M1 d’Apple par rapport aux puces de la série A de la société.

Avec ce lancement, le géant de Cupertino fait désormais passer sa populaire gamme d’iMac, MacBook, Mac mini et iPad aux puces M1. En effet, comme ce fut le cas pour les récents MacBook Air et MacBook Pro, les améliorations apportées par Apple à l’iPad Pro se situent essentiellement à l’intérieur. Apple affirme que cela offrira « un grand saut de performance » par rapport à la précédente génération.

iPad Pro 2021 : spécifications

Le design de la nouvelle gamme d’iPad Pro est à peu près le même que celui de son prédécesseur. Vous avez un écran presque sans bords à l’avant et une configuration à double caméra à l’arrière. Alors que la variante de 11 pouces comprend toujours un écran ProMotion, le nouvel iPad Pro de 12,9 pouces va se vanter d’un nouvel écran Liquid Retina XDR. Conformément aux rumeurs, il s’agit d’un écran Mini-LED « qui utilise plus de 10 000 LED ».

Le panneau affiche une luminosité maximale de 1600 nits et un rapport de contraste de 1000000:1. En outre, Apple se vante de la prise en charge des technologies ProMotion, True Tone et P3 wide color, HDR et Dolby Vision sur l’iPad Pro 12,9 pouces.

Sous le capot, les modèles d’iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces de nouvelle génération sont propulsés par le processeur Apple M1. Ce nouveau processeur à 8 cœurs offre des performances CPU jusqu’à 50 % plus rapides que la puce A12Z Bionic et des performances GPU jusqu’à 40 % plus rapides. Vous trouverez également jusqu’à 16 Go de mémoire vive et jusqu’à 2 To de stockage interne.

L’iPad Pro de 11 pouces et celui de 12,9 pouces prennent désormais en charge l’USB 4 et Thunderbolt 3. Ils prendront également en charge la connectivité 5G avec des vitesses allant jusqu’à 4 Gb/s. En ce qui concerne le système de caméra TrueDepth, Apple a inclus un capteur principal de 12 mégapixels, un nouveau capteur ultra-large de 12 mégapixels avec un FOV de 122 degrés, et un capteur LiDAR pour une mise au point précise et une capture d’image détaillée dans des conditions de faible luminosité.

Apple affirme que vous obtiendrez jusqu’à 10 heures d’autonomie avec les modèles Wi-Fi du dernier iPad Pro. Les modèles Wi-Fi + Cellulaire offriront jusqu’à 9 heures d’autonomie sur une seule charge. Les nouveaux iPad seront livrés avec iOS 14.5.

Prix et disponibilité

Les modèles Wi-Fi de l’iPad Pro de 11 et 12,9 pouces sont proposés respectivement à partir de 899 et 1 219 euros. Les modèles Wi-Fi + Cellulaire sont proposés respectivement à partir de 1 069 euros et 1 389 euros.

L’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces de nouvelle génération sera disponible à la vente en deux coloris, à savoir argent et gris sidéral. Il sera disponible en précommande à partir du 30 avril et sera expédié dans la seconde moitié du mois de mai.