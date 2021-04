Microsoft Teams passe le cap des 145 millions d’utilisateurs actifs quotidiens

Microsoft Teams a presque doublé sa clientèle au cours des 12 derniers mois, devenant ainsi l’un des produits les plus utilisés de l’entreprise. En effet, Microsoft compte désormais 145 millions de personnes utilisant son application de communication Teams.

Il s’agit d’une énième augmentation de 26 % depuis que Microsoft a révélé que l’utilisation de Teams avait bondi pendant la pandémie à 115 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en octobre 2020. La plateforme de vidéoconférence a vu le nombre de ses utilisateurs considérablement augmenter au cours de l’année écoulée, les employés du monde entier étant contraints de télétravailler, et Microsoft en a récolté les fruits. En effet, les entreprises ont continué d’affluer vers des services comme Teams, mais également Meet, Slack ou Zoom.

Pour mettre ce chiffre de 145 millions en perspective, au début de la pandémie, Microsoft comptait environ 32 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de Teams. Ce chiffre est passé à 75 millions en quelques semaines, et il a plus que doublé depuis les premiers jours de la pandémie. Il s’agit d’une croissance impressionnante, alors que Microsoft a poussé de manière agressive les entreprises à passer au cloud et à adopter Teams au cours de l’année écoulée.

#MicrosoftTeams now 145 million daily active users 🙏💜 – thank you to customers, partners, and team — Jeff Teper (@jeffteper) April 27, 2021

Teams a dû batailler ferme avec des concurrents tels que Zoom et Google Meet dans le domaine de la vidéoconférence, mais la plateforme semble attirer de nouveaux utilisateurs à un rythme soutenu. Microsoft ne se repose pas sur ses lauriers en ce qui concerne l’avenir de Teams, avec des boutons et des outils dédiés au service apparaissant dans certaines de ses récentes versions matérielles. Les nouveaux Surface Headphones 2+ for Business, Modern Wireless Headset et Modern USB Headset de la société comportent tous des boutons dédiés à Teams, ce qui suggère que la plateforme logicielle a un rôle clé à jouer pour la société à l’avenir.

Évidemment, Microsoft Teams n’a pas été le seul à augmenter massivement sa base d’utilisateurs pendant la pandémie de la COVID-19.

Une concurrence accrue

Comme toujours, il est difficile de comparer avec les services rivaux. Google et Zoom ne révèlent pas le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens et optent pour un nombre plus vague de participants actifs quotidiens. Cela signifie qu’un même utilisateur peut être compté plusieurs fois s’il participe à différentes réunions au cours d’une journée. Zoom a révélé qu’il comptait 300 millions de participants actifs quotidiens l’année dernière, et Google a déclaré l’année dernière qu’il comptait 100 millions de participants actifs quotidiens. Slack a révélé qu’il comptait 12,5 millions d’utilisateurs simultanés au début de la pandémie l’année dernière, mais l’entreprise s’est abstenue de compter les utilisateurs actifs quotidiens depuis lors.

La croissance explosive de Teams pourrait expliquer pourquoi le service a connu des problèmes cette année. Hier, Teams a été interrompu dans le monde entier pendant deux heures pour de nombreux utilisateurs, après une panne analogue au début du mois et des problèmes de connectivité le mois dernier.