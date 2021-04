Microsoft Teams est indisponible dans le monde entier

Le principal service de vidéoconférence de Microsoft, Teams, semble subir une panne qui affecte les utilisateurs du monde entier. Les problèmes ont commencé vers 12 h 30, et bloquent la connectivité pour de nombreux utilisateurs de Microsoft Teams en Europe et en Asie. Microsoft est consciente de ces problèmes et recherche actuellement la cause de la panne.

« Nous avons confirmé que ce problème affecte les utilisateurs dans le monde entier », indique le compte de statut de Microsoft 365 sur Twitter. « Nous examinons la télémétrie de surveillance et les changements récents pour isoler la source du problème ».

We’ve confirmed that this issue affects users globally. We’re reviewing monitoring telemetry and recent changes to isolate the source of the issue. More information can be found under TM252802 in the admin center. —Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) April 27, 2021

Étant donné l’heure précoce outre-Atlantique (6 h 30), les utilisateurs d’Europe et d’Asie ont été les premiers à signaler des problèmes, mais la panne semble également toucher les clients de Microsoft Teams sur la côte Est des États-Unis. Il semble que les utilisateurs de Teams for Buiness, Teams Personal et Education soient tous concernés, certains se plaignant d’avoir été exclus des appels actifs, d’autres recevant un message d’erreur.

En effet, certains utilisateurs de Microsoft Teams signalent des codes d’erreur 401 lorsqu’ils tentent d’accéder au service depuis le Web, tandis que d’autres semblent voir Teams et les canaux, mais sont incapables d’envoyer des messages. D’autres encore peuvent être connectés au service, mais Microsoft prévient qu’ils « peuvent subir une dégradation des performances de plusieurs fonctions » et que « tout utilisateur peut être affecté par ce problème ».

Il s’agit de la deuxième panne de Microsoft Teams ce mois-ci, après des problèmes avec le service au début du mois d’avril.

Je mettrais cette page à jour dès que de nouvelles informations apparaîtront…