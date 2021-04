Amazon dévoile la Fire HD 10, plus rapide et plus élégante

Comme prévu, Amazon lance une nouvelle version de sa tablette Fire HD 10. Le nouveau modèle d’entrée de gamme pour 2021 conserve le même prix de départ de 150 euros que le modèle 2019, mais le nouveau modèle d’Amazon dispose de davantage de mémoire vive, d’un écran plus lumineux et de la prise en charge de cartes micro SD plus grandes.

La nouvelle Fire HD de 11e génération est l’une des nombreuses nouvelles tablettes de 10 pouces d’Amazon cette année. La société lance également un nouveau modèle Fire HD 10 Plus avec davantage de mémoire vive et la prise en charge de la recharge sans fil, un pack de productivité Fire HD 10 qui fait de la tablette d’Amazon un peu plus qu’un remplacement d’un ordinateur portable, et de nouvelles tablettes Fire HD 10 Kids et Fire HD 10 Kids Pro. Malheureusement, toutes ces options ne seront pas disponibles sur le marché français.

La nouvelle tablette Amazon Fire HD 10 présente un certain nombre de changements par rapport au précédent modèle, notamment une augmentation de 50 % de la mémoire vive avec 3 Go de RAM. Ce modèle est doté d’un écran de 10,1 pouces d’une résolution full HD qui, selon Amazon, est 10 % plus lumineux que celui de la précédente génération. De plus, les bords sont uniformes et plus fins, tandis que l’utilisation de verre aluminosilicate est plus résistant.

De même, Amazon affirme que le nouveau modèle, doté d’un processeur octa-core de 2 GHz, offrira aux utilisateurs jusqu’à 12 heures d’autonomie. Il s’agit du même processeur MediaTek MT8183 utilisé dans le modèle 2019. Et, la connectivité Bluetooth est passée du Bluetooth 4.2 à 5,0 LE.

La Fire 10 HD dispose également de haut-parleurs stéréo avec la fonction audio Dolby Atmos, d’une prise casque, de la prise en charge de la fonction d’écran partagé de Fire OS, d’un emplacement d’extension micro SD jusqu’à 1 To — le modèle 2019 ne prenait en charge que les cartes jusqu’à 512 Go.

À partir de 149,99 euros

Elle dispose également d’une caméra frontale de 2 mégapixels et d’une caméra arrière de 5 mégapixels. La caméra frontale a également été déplacée sur l’un des longs côtés de la tablette, ce qui facilite son utilisation en mode paysage. Les précédentes tablettes Fire HD 10 étaient conçues avec une caméra située pour l’orientation portrait. La tablette est également un peu plus mince et plus compacte que sa prédécesseure, mesurant 247 x 166 x 9,2 mm et pesant 465 g.

Les clients peuvent commander la Fire 10 HD avec 32 Go ou 64 Go de stockage interne. À partir de 149,99 euros, la Fire HD 10 est disponible en précommande dès aujourd’hui avec 32 Go ou 64 Go de stockage et est proposée en noire. Des étuis sont disponibles pour les tablettes Fire HD 10 en Noir, Lavande, Denim et Vert olive. Toutes les tablettes et les accessoires seront expédiés à partir du 26 mai.