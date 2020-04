Zoom passe à 300 millions d’utilisateurs en dépit des craintes de sécurité

Zoom a récemment fait la une des journaux en raison d’un nombre croissant de problèmes de sécurité et de respect de la vie privée, mais cela ne semble pas avoir empêché les gens d’affluer vers l’application de vidéoconférence. Zoom a maintenant révélé qu’il a dépassé les 300 millions de participants quotidiens aux réunions. C’est une augmentation de 50 % par rapport aux 200 millions de participants que la société a signalés au début du mois, et un bond énorme par rapport aux 10 millions de décembre.

Zoom précise que les chiffres correspondent aux participants aux réunions quotidiennes, ce qui signifie que si vous avez cinq réunions Zoom dans une journée, vous êtes compté cinq fois. Cependant, Zoom déclare également dans le même billet de blog qu’elle a « plus de 300 millions d’utilisateurs quotidiens » et que « plus de 300 millions de personnes dans le monde utilisent Zoom pendant cette période difficile ».

« De toute évidence, la plateforme Zoom fournit un service incroyablement précieux à nos utilisateurs mondiaux pendant cette période difficile », a déclaré Yuan.

Quoi qu’il en soit, de plus en plus de personnes utilisent Zoom malgré les préoccupations en matière de sécurité et de respect de la vie privée qui ont été soulevées récemment. Zoom a mis en place un gel des fonctionnalités pendant 90 jours, et la société a publié Zoom 5.0 cette semaine pour répondre à certaines de ces préoccupations. Zoom 5.0 comprend des mots de passe par défaut, un chiffrement amélioré et une nouvelle icône de sécurité pour contrôler les réunions.

En outre, Zoom a nommé l’ancien chef de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, et un certain nombre d’autres experts pour s’attaquer à ces préoccupations et les chercheurs en sécurité affirment que la société a répondu avec fermeté aux problèmes. Les chercheurs rapportent que les incidents de « Zoombombing », où des personnes non invitées s’initiaient dans des réunions, ont été causés par des choix simples faits par certains des millions de nouveaux utilisateurs de l’application et que la société a pris des mesures raisonnables, notamment en donnant aux hôtes la possibilité de verrouiller les réunions et de restreindre ce que les participants peuvent faire.

Des mesures prises rapidement

Cependant, pour les entreprises clientes, la question du chiffrement et de la conservation des enregistrements ou de l’écoute des appels est plus importante, que ce soit pour protéger des informations précieuses sur l’entreprise ou pour répondre aux obligations de confidentialité des clients. Léa Kissner, ancienne responsable de la vie privée chez Google, et maintenant consultante en sécurité pour Zoom, a déclaré que le chiffrement GCM 256 bits introduit avec Zoom 5.0 la semaine prochaine était conforme à ce que d’autres utilisateurs de l’industrie utilisaient. Tous les clients de Zoom passeront au nouveau mode de chiffrement à partir du 30 mai, a déclaré Kissner.

La croissance de Zoom se poursuit sans relâche, car de plus en plus de personnes se tournent vers ce service pour rester connectées pendant la pandémie de coronavirus en cours. Évidemment, des alternatives existent et je vous en ai listé quelques-unes dans cet article.