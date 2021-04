Microsoft lance un casque, une webcam et un haut-parleur adaptés à Teams

L’extérieur est fait de tissu et de silicone, et il ne pèse que 181 g.

Microsoft affirme également que le haut-parleur USB-C dispose également d’une « optimisation de la voix » et qu’il est suffisamment bon pour une salle de conférence. Comme les autres produits, le Modern USB-C Speaker dispose également d’un bouton Teams dédié et de commandes d’appel intégrées.

Comme le Surface Headphones 2+, le Modern USB Headset et le Modern Wireless Headset sont de simples écouteurs supra-auriculaires pour prendre des appels. Leur conception s’inspire légèrement des Surface Headphones, notamment en ce qui concerne les écouteurs rembourrés et le bouton rotatif situé à l’extérieur des écouteurs. Évidemment, le casque Modern USB nécessite une connexion USB, tandis que le casque Modern Wireless fonctionne par un dongle USB ou Bluetooth.

Microsoft a annoncé un certain nombre de produits audio non -Surface dans la gamme « Modern ». Cette gamme comprend désormais deux casques (un filaire, un sans fil) et un haut-parleur USB-C. Encore une fois, ils sont tous conçus pour un scénario de télétravail, résolvant le problème de la prise d’appels Teams depuis votre bureau à la maison.

Le Surface Headphones 2+ For Business est désormais disponible à l’achat au prix de 300 dollars, soit 50 dollars de plus que le Surface Headphones 2 standard. Malheureusement, à l’heure où j’écris ces lignes aucune information sur le lancement en France.

À part cela, le Surface Headphones 2+ For Business est identique à la version standard. Cela comprend le même design d’écouteurs, qui inclut sa commande à cadran intuitive, 13 niveaux d’annulation active du bruit, 15 heures d’autonomie pour les appels vocaux, et une finition en noire mate.

La principale différence ? Il est « certifié pour Microsoft Teams », grâce à un certain nombre de fonctionnalités spécifiques à la vidéoconférence. Plutôt que le Bluetooth, le Surface Headphones 2+ utilise un dongle USB pour une « connexion solide comme le roc », comme l’affirme Microsoft. Il est également doté d’un bouton Teams dédié et de commandes d’appel synchronisées.

Microsoft a lancé un certain nombre de nouveaux produits en milieu d’après-midi, dont le Surface Laptop 4 , notamment des appareils conçus pour le télétravail . Le produit phare est le Surface Headphones 2+ For Business, une version axée sur la productivité du classique Surface Headphones 2.